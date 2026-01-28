برنامج شبكات: خطأ صيني يحقق ملايين ومأساة المهاجرين في مينيابوليس

استعرضت حلقة (2026/1/27) من برنامج “شبكات” عدة قصص متنوعة من حول العالم، بدءا بقصة نجاح تجاري غير متوقع نتج عن خطأ مصنعي بسيط في أحد مصانع الألعاب الصينية.

وتحول الخطأ إلى قصة نجاح بعدما أدى إلى ظهور دمية أصبحت من أكثر السلع طلبا قبيل رأس السنة القمرية في الصين.

وصُنعت الدمية في صورة حصان صغير أحمر يتدلى فمه إلى الأسفل في تعبير حزين، ويتزين بجرس ذهبي حول عنقه، وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عليها اسم "الحصان الباكي".

وشهدت المدينة التي تعد أكبر سوق للجملة في الصين ازدحاما لافتا من الزبائن الباحثين عن هذه اللعبة الغريبة.

وفي سياق متصل بالنجاح التجاري عبر المنصات الرقمية، تناولت الحلقة قصة صانع المحتوى الإيطالي من أصل سنغالي خابي لام البالغ من العمر 26 عاما.

وتحول لام من موظف مسرح في مصنع إيطالي خلال جائحة كورونا إلى علامة تجارية تقدر بنحو 975 مليون دولار، حيث كشفت تقارير عن صفقة شراء علامته التجارية من قبل شركة "ريتش سباركل" المدرجة في البورصة الأمريكية.

ويتجاوز عدد متابعي لام 160 مليون شخص على تيك توك، ويتقاضى نحو 750 ألف دولار على المنشور الترويجي الواحد.

ومن جهة أخرى، سلطت الحلقة الضوء على الغضب العارم الذي أثارته حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضد المهاجرين غير النظاميين في مدينة مينيابوليس.

وأطلق ترمب عملية "ميترو سورج" بنشر 3 آلاف ضابط من وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية، وأسفرت عن اعتقال وترحيل 12 ألف مهاجر من ولاية مينيسوتا.

وامتدت الاحتجاجات إلى نيويورك وشيكاغو ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو بعد مقتل مواطنين أمريكيين خلال العملية.

وفي إطار التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، عرضت الحلقة ردود فعل المغردين على حادثة هجوم نمر ثلجي على سائحة متزلجة في جبال الصين.

حيث انقض النمر المعروف بـ"شبح الجبال" على السائحة التي أرادت التقاط صورة معه، ونُقلت إلى المستشفى بإصابات بليغة في وجهها لكنّ حالتها مستقرة.

