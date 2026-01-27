"شبكات" مخاوف من جائحة جديدة وتفاعل مع تدمير جسور نهر الفرات في الرقة

رصدت حلقة (2026/1/26) من برنامج “شبكات” تفاعل المنصات مع ظهور فيروس “نيباه” في الهند والمخاوف التي أثارها في الوطن العربي من تكرار الأزمات الصحية الكبرى.

كما عرضت جدلا بالمنصات حول ما إذا كانت المواجهة الاستخبارية بين الولايات المتحدة والصين قد وصلت إلى اختراقات عميقة داخل المؤسسة العسكرية الصينية.

وتطرقت "شبكات" إلى تفاعل مغردين مع مشاهد تسرب المياه داخل ملعب كامب نو المرمم حديثا خلال مباراة برشلونة وريال أوفييدو في الدوري الإسباني، حيث تحول الملعب إلى ما يشبه المسبح بعد عاصفة رعدية ضربت المنطقة.

وكذلك رصدت الحلقة آثار تدمير جسور نهر الفرات في الرقة شمال شرقي سوريا ومحاولات إعادة وصل ضفتيه بوسائل بدائية تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

تقديم: أحمد فاخوري