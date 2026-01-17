"شبكات".. تفاعل سوري مع تقدم الجيش في دير حافر ومسكنة بريف حلب

سلطت حلقة (2026/1/17) من برنامج “شبكات” الضوء على مواضيع مختلفة أبرزها، تفاعل مواقع التواصل الاجتماعي مع تطورات الملف السوري، وخاصة دخول قوات الجيش السوري إلى دير حافر ومسكنَة بريف حلب.

كما تناولت الحلقة تفاعل السوريين مع المرسوم الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع، وأقر بموجبه حزمة من الحقوق لأبناء القومية الكردية.

وركزت حلقة "شبكات" أيضا على تعليقات بعض المغردين العرب على مقتل حراس كوبيين خلال اعتقال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو من قبل قوات أميركية، وعلى أول فندق سياحي فوق سطح القمر.

تقديم: لين البديري