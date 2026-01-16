شبكات يتناول مزحة واي فاي بطائرة وخروف إسطنبول ومشادة ترامب

تناولت حلقة (2025/1/16) من برنامج “شبكات” حالة استنفار شهدتها طائرة تركية وهبوطها الاضطراري بمرافقة مقاتلات، بعد عثور الركاب على شبكة “واي فاي” باسم “قنبلة”، ليتبين لاحقا أنها مجرد مزحة من أحد الركاب.

كما سلطت الحلقة الضوء على مشادة كلامية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعامل بمصنع فورد أدت لفصله، لكن حملة تبرعات جمعت له مئات الآلاف من الدولارات تعاطفا معه.

وتناولت الحلقة أيضا مقطع فيديو لخروف هاجم صاحبه بعنف في إسطنبول ونطحه 19 مرة، وتجدد أطماع ترامب في شراء جزيرة غرينلاند رغم رفض الدانمارك، وتراجع معدل المواليد في فرنسا لأدنى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.

تقديم: لين البديري