"شبكات": لابوبو.. ساعات عمل مرهقة واتهامات باستغلال الأطفال

استعرضت حلقة (2026/1/15) من برنامج “شبكات” تقريرا نشرته منظمة حقوق العمال الصينية -غير الحكومية- عن تجاوزات حقوقية في مصنع “شونغيا تويز” بمقاطعة غوانغدونغ شرقي الصين المسؤول عن إنتاج دمى “لابوبو”.

وأشار التقرير إلى أن ضغط الطلب العالمي دفع ساعات العمل الإضافية لتصل إلى 100 ساعة شهريا، متجاوزة الحد القانوني الصيني المحدد بـ36 ساعة فقط.

ولفت التقرير كذلك إلى وجود عقود عمل مبهمة تفتقر للحقوق الوظيفية الواضحة، ورصد عمالا في سن الـ16 يعملون في ظروف قاسية تماثل ما يفرضه المصنع على البالغين دون حماية قانونية خاصة.

تصريحات ترامب

ومن جهة أخرى، تناولت الحلقة انقسام المنصات الرقمية في العالم العربي بشأن تصريحات دونالد ترامب الخاصة بإيران، بين من اعتبرها تراجعا واضحا عن خيار الضربة العسكرية ومن رأى فيها خداعا إستراتيجيا يسبق تصعيدا مفاجئا.

وتحدثت صحف أميركية عن تخفيف ملحوظ في لهجة ترامب تجاه إيران بعد تلويحه سابقا بضربها على خلفية قمع الاحتجاجات، ووصفت ذلك بأنه تراجع عن خيار العمل العسكري.

وكان ترامب قد أعلن سابقا أمام مجلس الأمن القومي الأميركي أن أي هجوم على إيران يجب أن يكون سريعا وحاسما ويستهدف النظام دون الانجرار إلى حرب طويلة الأمد.

بيد أن تحولا لافتا برز في تصريحاته الأخيرة، إذ أشار الرئيس الأميركي إلى أن معلومات وصلته تفيد بتوقف عمليات القتل في إيران مع عدم وجود خطط لتنفيذ إعدامات، مؤكدا أنه سيتحقق من هذه المعطيات.

في المقابل، لم تشارك إسرائيل هذا التقدير، إذ نقل موقع "والا" عن مصادر عسكرية إسرائيلية أن خفض ترامب لهجته قد يكون جزءا من عملية خداع إستراتيجي.

وواصلت تل أبيب على الأرض رفع جاهزيتها الدفاعية، في حين غادرت طائرة "جناح صهيون" الخاصة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية– إلى جزيرة كريت اليونانية في خطوة تكررت قبل حرب الأيام الـ12 العام الماضي.

تقديم: لين البديري