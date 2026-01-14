"شبكات".. هل يخشى زعيم كوريا الشمالية الاغتيال؟

تناولت حلقة (2026/1/14) من برنامج “شبكات” مواضيع مختلفة أبرزها تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع التغييرات التي أجراها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على فريقه الأمني.

واستبدل كيم كبار الضباط وقادة القوات المكلفة بمهام حراسته، وذلك وسط مخاوف متزايدة من محاولات اعتقاله أو اغتياله، وفق ما أوردته تقارير.

كما تطرقت الحلقة إلى الجدل الذي أثاره تعيين خوان اسكالونا، الحارس الشخصي لرئيس فنزويلا المعتقل نيكولاس مادورو في منصب وزير مكتب الرئاسة، بالإضافة إلى تكليفه بمتابعة تنفيذ الخطط والسياسات الحكومية وجدول أعمال الرئاسة.

تقديم: لين البديري