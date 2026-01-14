This picture taken on December 24, 2025 and released by North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) via KNS on December 25, 2025 shows North Korean leader Kim Jong Un observing a test-fire of a new-type anti-air missiles at an undisclosed location in North Korea. (Photo by KCNA VIA KNS / AFP) / SOUTH KOREA OUT / ---EDITORS NOTE--- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO/KCNA VIA KNS" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
مدة الفيديو 05 دقيقة 03 ثانية 05:03
شبكات

"شبكات".. هل يخشى زعيم كوريا الشمالية الاغتيال؟

تناولت حلقة (2026/1/14) من برنامج “شبكات” مواضيع مختلفة أبرزها تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع التغييرات التي أجراها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على فريقه الأمني.

واستبدل كيم كبار الضباط وقادة القوات المكلفة بمهام حراسته، وذلك وسط مخاوف متزايدة من محاولات اعتقاله أو اغتياله، وفق ما أوردته تقارير.

كما تطرقت الحلقة إلى الجدل الذي أثاره تعيين خوان اسكالونا، الحارس الشخصي لرئيس فنزويلا المعتقل نيكولاس مادورو في منصب وزير مكتب الرئاسة، بالإضافة إلى تكليفه بمتابعة تنفيذ الخطط والسياسات الحكومية وجدول أعمال الرئاسة.

تقديم: لين البديري

Published On 14/1/2026
|
آخر تحديث: 20:01 (توقيت مكة)

حفظ

المصدر: الجزيرة