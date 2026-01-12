شبكات شبكات يتناول تسريب بيانات إنستغرام وتوقعات أوبتا لكأس العالم

تناولت حلقة شبكات (2025/1/12) تسريب بيانات 17.5 مليون مستخدم على إنستغرام ووصولها لمنتديات القراصنة على الدارك ويب، ما أثار قلق وغضب النشطاء.

كما استعرضت الحلقة الجدل حول ترشيح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوزير خارجيته ماركو روبيو كرئيس لكوبا، والارتفاع التاريخي لأسعار الذهب والفضة وسط الصراع بين ترامب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى تفاعل مغردين مع توقعات منصة أوبتا للفرق الفائزة بالدوريات الكبرى وكأس العالم 2026. تقديم: لين البديري

المصدر: الجزيرة