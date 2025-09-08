هكذا تفاعل سوريون مع حضور الشرع حفل تخرج زوجته

أثار حضور الرئيس السوري أحمد الشرع حفل تخرج زوجته السيدة لطيفة الدروبي من جامعة إدلب تفاعلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي، حيث لفتت اللحظات العائلية الحميمة انتباه السوريين أكثر من محتوى الخطاب نفسه.

وظهرت السيدة الأولى لطيفة الدروبي إلى جانب زوجها في حفل تخرج دفعة النصر والتحرير من كلية الآداب والعلوم الإنسانية، حيث تخرج 400 طالب وطالبة من كلية الآداب فقط، كانت إحداهن زوجة الرئيس.

ولأول مرة تحدثت السيدة الأولى أمام الكاميرا خلال حفل تخرجها، حيث ألقت كلمة باللغة العربية الفصحى لمدة 5 دقائق دون الاستعانة بأوراق أو جهاز الأوتوكيو، مما لفت انتباه المتابعين لطلاقتها وثقتها.

وبدلا من التركيز على مضمون الكلمة، انصب اهتمام السوريين على اللحظات العائلية اللطيفة بين الرئيس وزوجته، حيث بدت نظرات الفرح والفخر والمودة والألفة واضحة بينهما خلال الحفل.

وأثار المشهد ردود فعل متنوعة من النساء السوريات، حيث بدأن في إرسال الصور والفيديوهات إلى أزواجهن مع تعليقات تطالبهم بالاقتداء بالرئيس الشرع الذي حضر حفل تخرج زوجته رغم مشاغله الكثيرة.

احتفاء وإعجاب

ورصد برنامج شبكات بتاريخ (2025/9/8) جانبا من تفاعلات السوريين مع هذه اللقطات، ومن ذلك ما كتبه رائد محمود "مو هاد هو الجهادي السلفي المتشدد إلي كانوا يخوفونا منو.. مو هاد هو إلي كانوا حاطين 10 ملايين دولار ليجيبوا راسو.. طلع عكس ما كانوا يحكوا عنو".

وعلّقت رنا بنبرة ساخرة "رئيس واضرب واطرح وشغل فوق راسو.. ومشاكل دنيا فلول واسرائيل وهالبلد!! ومتفضيلها وراح معها على تخرج.. احنا هوون تلت رباع الوقت قاعد لاشغلة ولاعملة وفي الآخر يقلك مشغول".

وأشار شادي إلى الجانب الإنساني في العلاقة قائلا "الرئيس حكى عنها أكتر من مرة إنها رافقتو بأصعب أيام حياتو وعاشت معو بكل الظروف يعني صبرت وتحملت.. مو متل هالأيام!!".

في حين علقت ساندرا بطريقة مرحة "عنجد هاد صدق لما قال اصبري عليي شوي والله لسكنك بقصر واعملك فيه حفل تخرج".

غير أن ريما أثارت تساؤلا حول التوقيت قائلة "كيف درست 4 سنين وتخرجت من الجامعة وهني لسا من كم شهر كانوا عم يتنقلوا من مكان لمكان برا البلد وجواتو ويرحلوا؟! ولا دراسة الجامعة صارت عنا بـ8 شهور بس وبعدها بتتخرج ويصيرلك حفل تخرج؟؟؟".

إعلان

وتجدر الإشارة إلى أن جامعة إدلب تأسست في عام 2015 وتضم اليوم 18 كلية، مما يعني أن السيدة الأولى درست لمدة 4 سنوات على الأقل، لنيل درجتها الجامعية في الأدب العربي.

ولفت متابعون إلى مستوى الطلاقة اللغوية التي أظهرتها السيدة الأولى، حيث تمكنت من إلقاء خطاب فصيح مرتجل لمدة 5 دقائق دون أخطاء لغوية، في وقت يعجز فيه كثير من خريجي الأدب العربي من جامعات حلب ودمشق عن قراءة سطر كامل بطلاقة.