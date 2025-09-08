اختراق الحوثيين مطار رامون الإسرائيلي بين الاحتفاء والتشكيك على منصات التواصل

انقسمت ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص اختراق مسيرات حوثية المجال الجوي الإسرائيلي، بين من مؤيد لها وأخر مشكلك بجدواها.

من وجهة نظر البعض أن الهجمات المتكررة التي يشنها الحوثيون على المواقع العسكرية الإستراتيجية الإسرائيلية تمثل خط دفاع جديدا يناصر المقاومة الفلسطينية وقطاع غزة.

في حين يرى فريق آخر أن هجوم المسيرات اليمنية ما هو إلا ترويج إعلامي يصب في صالح الحوثيين فقط، والضحية الحقيقية هم الشعب اليمني والغزيون، بينما يخترق الاحتلال الإسرائيلي الأجواء الجوية اليمنية بسهولة ودون عراقيل.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اليوم اعتراض 3 مسيّرات أُطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل واخترقت الأجواء، بينما اعترفت إذاعة تل أبيب بسقوط مسيّرة واحدة فقط قرب مطار رامون جنوب إسرائيل.

ويُذكر أن مطار رامون تعرض للقصف بمسيرات يمنية أمس، أصابت المطار وضربت مبنى المسافرين بشكل مباشر، كما عرقلت حركة الملاحة لنحو ساعتين قبل أن تُستأنف بكامل طاقتها مجددا.

وتسبب الاختراق الحوثي للمطار في إصابة 8 أشخاص بجروح طفيفة، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، وحسب المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله، فإنه تم إطلاق 8 مسيرات استهدفت مواقع حيوية وحساسة في إسرائيل.

بدورها، وصفت وسائل إعلام إسرائيلية العملية بـ"النجاح النادر"، فمعظم الصواريخ والمسيرات التي تطلقها جماعة أنصار الله يتم اعتراضها.

ويُذكر أن إجمالي المسيرات التي أطلقتها جماعة الحوثيين منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بلغت 150 مسيرة، وقال الناطق باسم جيش الاحتلال إنه تم اعتراض 98% منها، واعتبر أن نظام الحماية الإسرائيلي ليس محكما بشكل تام.

احتفاء وسخرية

مسيّرات الحوثي استحوذت على اهتمام النشطاء بمنصات التواصل، ومن التغريدات التي رصدها برنامج شبكات بتاريخ (2025/9/8) تغريدة للناشط فؤاد الذي أبدى سعادته بالضربة اليمنية التي أصابت مطار رامون أمس، فكتب "في عمق الكيان الصهيوني بنك أهداف لا يحصى، مطاراته، موانئه، قواعده، كل شيء تحت مرمى ضرباتنا، ستفاجئهم ضرباتنا في أماكن لم يتوقعوها".

أما حسين فتوعد إسرائيل بمزيد من عدم الهدوء والأمن، وقال في تغريدته "لن ينعم العدو الإسرائيلي بالأمن والاستقرار وعملياتنا مستمرة ولن تتوقف".

لكن مراد وقف على الجانب الآخر وعقد مقارنة بين الأثر الذي تتركه صواريخ الحوثي مقابل ما تحدثه الهجمات الإسرائيلية على صنعاء "الطائرات الإسرائيلية تسرح وتمرح في الأجواء اليمنية دون وجود دفاعات جوية وتدمر الكهرباء والموانئ والجسور، والحوثي يفتخر بتهشيم الزجاج أو افتعال حفرة.. فقاعات إعلاميه وضجيج إعلامي كاذبة لاتباعه".

أما الناشطة بدور فقد هاجمت الحوثي محملة إياه مسؤولية ما يواجهه اليمنيون على يد آلة الحرب الإسرائيلية فكتبت "الحوثي يعلم أنه مجرد ممثل في مسرحية هزلية مع إسرائيل والضحية الشعب اليمني.. لا يهمه العواقب، لأنه يعلم أن إسرائيل لن تمسه بسوء".

في السياق، توعد عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله حزام الأسد إسرائيل، فنشر تغريدة باللغة العبرية بعد الهجوم على مطار رامون وقال "الانتقام الحقيقي لم يبدأ بعد، ما ينتظركم سيكون أكثر قسوة".