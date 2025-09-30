شبكات "شبكات" يتناول تفاعل المنصات حول خطة ترامب لإنهاء الحرب على غزة واعتذار نتنياهو

رصدت حلقة “شبكات” بتاريخ (2025/09/30) تباين آراء النشطاء حول خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث احتفى جانب بالخطة واعتبروها سبيلا للسلام في حين رأى آخرون أنها لا تصب بمصلحة الفلسطينيين.

وكذلك رصدت الحلقة الجدل الذي أثاره اعتذار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدولة قطر عن الهجوم الصاروخي الغادر على العاصمة الدوحة. كما تناولت الحلقة التفاعل الواسع بين السوريين الذي أشعلته مقاطع فيديو تظهر مواجهة مباشرة بين أمهات ضحايا وضباط من النظام السوري المخلوع، بعد أن بثت وزارة الداخلية السورية اعترافات 3 ضباط بارتكابهم جرائم قتل واعتقال مدنيين في منطقتي مهين والقريتين بريف حمص الشرقي.

المصدر: الجزيرة