بعد ظهوره للعلن.. ناشطون يعلقون على "وفاة ترامب"

لا يتوقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الحضور على مواقع الاجتماعي، التي انشغلت به حتى عندما اختفى خلال الأيام، وتداولت أنباء تفيد بمرضه بل ووفاته أيضا.

فقد انشغلت مواقع التواصل مؤخرا بشائعة وفاة دونالد ترامب، حتى إن وضع عنوان "ترامب مات، أو وفاة ترامب" على أي مقطع فيديو، كان كفيلا بأن يجلب عددا كبيرا من المشاهدات والمشاركات، وفق ما ورد في حلقة 2025/9/3 من برنامج "شبكات".

هذا الأمر دفع ترامب للرد شخصيا على شائعة موته والتي وصفها بأنها "أمر جنوني" لأنها بنيت على غيابه ليومين اثنين فقط.

وكعادته أقحم سلفه جو بايدن في المسألة بقوله إن "بايدن لم يكن يعقد مؤتمرا واحدا طيلة شهور ولم يكن يظهر، ولم يقل أحد إنه مات، رغم أننا جميعا كنا نعرف أنه ليس في أفضل حالاته".

وبرر ترامب غيابه بأنه "كان يجري مقابلات، يستقبل الضيوف في منتجع الغولف الخاص"، وبأنه "كان مشغولا ويستمتع بعطلة عيد العمال".

وحتى مع ظهوره، استمرت بعض الشائعات بشأن حالته الصحية؛ وانتشرت صور تقول إنه لم يستخدم يده اليمنى طيلة المؤتمر الصحفي وإنه خبأها وإنه استخدم يده اليسرى فقط. لكن من شاهدوا المؤتمر الصحفي رأوا أن يده اليمنى سليمة، وأنه كان يحركها ويستخدمها ويصافح بها، ولم يخبئها.

إشغال للرأي وسعي وراء المشاهدات

واستدعى هذا الأمر تعليقات واسعة على مواقع التواصل إذ اعتبر ناشطون الأمر محاولة لإلهاء الرأي العام عما يجري في قطاع غزة، في حين قال آخرون إن هذه الإشاعة نابعة من هوس المؤثرين بجمع المشاهدات.

فقد كتبت سهى: "يلا خلونا نشوف هلا شو بده يطلعولنا التيكتوكرز وأصحاب نظرية المؤامرة اللي بيمسكوا بأي شي مشان يطلعولك إشاعة"، مضيفة "هوس الريتش دمرنا".

كما كتبت ليما: "الأشخاص الذين برروا عطلات بايدن الطويلة لمدة 3 أيام على الشاطئ طوال 4 سنوات فقدوا عقولهم عندما لم ينشر ترامب أي شيء على وسائل التواصل الاجتماعي لمدة 24 ساعة".

أما محمد، فرأى أن هدف الشائعة "إشغال الرأي العام حتى تنتهي إسرائيل من مهمتها احتلال غزة وإبادة، أما ترامب عادي يكون عنده مشاكل صحية في سنه هذه".

وأخيرا، كتبت لوري: "هل هناك من يشعر بالملل والضجر من المقارنات المستمرة والدائمة مع الإدارة السابقة؟ لماذا عليه أن يدخل بايدن في كل شيء؟".

لكن ترامب يستخدم نفس الأسلوب ضد خصومه، ولطالما أشاع عن سلفه جو بايدن أنه مغيب وأن من يظهر هو روبوت، وأن قلما آليا يوقع المستندات بدلا منه. ووصل الأمر إلى قوله إنه سينشئ في البيت الأبيض "جدار الشهرة الرئاسي"، وسيضع مكان صورة بايدن صورة للقلم الآلي.