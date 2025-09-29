"شبكات" يتناول تفاعل المنصات مع احتجاجات شباب بالمغرب ومشاهد لعملية للمقاومة في غزة

تناولت حلقة (2025/09/29) من “شبكات” انقسام ردود أفعال النشطاء على احتجاجات “جيل زد” بالمغرب المطالبة بتحسين الوضع المعيشي وإيجاد فرص عمل ومطالب أخرى، بين مؤيد لها ومن يحذر من وجود أطراف خفية تستغلها.

كما تناولت الحلقة ردود أفعال النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع المشاهد التي بثتها كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- للهجوم الذي شنه مقاتلوها على موقع لقوات الاحتلال جنوبي قطاع غزة.

كما تناولت الحلقة تصاعد الجدل على المنصات إثر تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -في اجتماع مع مؤثرين أميركيين- حثهم فيه على استخدام منصتي "تيك توك" و"إكس" بوصفهما "سلاحا" لتلميع صورة إسرائيل أمام العالم.