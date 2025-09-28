شبكات يتناول تفعيل آلية الزناد وحملة الوفاء لإدلب وخطاب نتنياهو الأممي

تناولت حلقة برنامج شبكات (2025/9/28) تفاعل مغردين مع تفعيل “آليةِ الزناد” وإعادة فرض عقوبات أممية على إيران متعلقة ببرنامجها النووي مدة 3 أشهر.

كما تناولت الحلقة تعليقات مغردين على مغادرة وفود قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل كلمة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، والتفاعلات مع حملة "الوفاء لإدلب" التي تهدف إلى إعادة الإعمار ودعم مشاريع التنمية في سوريا.

تقديم: لين البديري