شبكات "شبكات" يتناول سجال ترامب وصادق خان وإصابة إسرائيليين بمسيّرة يمنية

ناقشت حلقة 2025/9/25 من برنامج شبكات عددا من المواضيع التي تفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومنها السجال المتواصل بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعمدة لندن صادق خان.

كما ناقشت الحلقة حالة القلق المصاحبة لانتشار مرض الحمى النزفية بالعراق، وردود أفعال اليمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا على نجاح الهجمة الحوثية على إيلات مساء أمس الأربعاء، والإصابات التي أوقعتها طائرة مسيرة يمنية في صفوف الإسرائيليين بمدينة إيلات. تقديم: لين البديري

المصدر: الجزيرة