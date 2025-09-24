شبكات يتناول تفاعل المنصات مع خطاب ترامب بالأمم المتحدة واختراقات المسيّرات الروسية لناتو

رصدت حلقة (2025/09/24) من برنامج “شبكات” تفاعل منصات التواصل مع خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي خرج عن السياق واستغرق 57 دقيقة.

كما تناولت الحلقة تفاعل المنصات مع فيديو يظهر طفلا فلسطينيا يحمل جثمان ابن عمه ذي الـ4 أعوام لدفنه في قطاع غزة، حيث انهار الطفل على الجثمان باكيا عند المقبرة.

وعرضت الحلقة أيضا أبرز تفاعلات المغردين على اختراقات المسيرات الروسية المتكررة لأجواء دول بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث انقسمت التغريدات بين مشكك ومتسائل عن أبعاد هذه التطورات.

تقديم: أحمد فاخوري