شبكات يتناول اعتراف دول غربية بفلسطين وزيارة الشرع لأميركا

تناول برنامج شبكات في حلقته بتاريخ (2025/9/22) تفاعل مغردين مع إعلان بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية عشية بدء دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الثمانين.

كما تناولت الحلقة بدء الرئيس السوري أحمد الشرع زيارة إلى الولايات المتحدة تستمر 5 أيام يلتقي خلالها مسؤولين أميركيين ويلقي كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك تصريحات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون التي أكد فيها تمسك بلاده بسلاحها النووي.

تقديم: أحمد فاخوري