ترامب يضغط على الأفغان لاستعادة قاعدة باغرام ويثير عاصفة على المنصات

تفاعل مغردون مع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول استعادة قاعدة باغرام من أفغانستان، والتي عبر عنها منذ عودته إلى البيت الأبيض أكثر من مرة، مما أثار جدلا واسعا حول إمكانية تحقيق هذا الهدف.

وكانت القوات الأميركية قد انسحبت من هذه القاعدة قبل 4 سنوات بموجب اتفاق عقده ترامب نفسه في ولايته الأولى مع حكومة طالبان، وهو اتفاق لم يتضمن أي بند يسمح بالاحتفاظ بأي قاعدة أو موطئ قدم آخر في البلاد.

ويطرح هذا التناقض في الموقف الأميركي تساؤلات جوهرية حول التخطيط الإستراتيجي طويل المدى.

وتكتسب قاعدة باغرام أهمية إستراتيجية متعددة الأبعاد، حيث تقع في موقع مثالي على بعد 50 كيلومترا شمال كابل، وتبعد عن حدود الصين ساعة واحدة بالطيران العسكري، مما يمنحها قيمة استخباراتية عالية لمراقبة التطورات العسكرية الصينية.

علاوة على ذلك، كانت القاعدة تضم غرف عمليات للتنسيق بين مختلف القوات البرية والجوية، ومستودعا ضخما للطائرات والمعدات، وشكلت نقطة انطلاق العمليات الجوية خلال الحرب في أفغانستان.

وفي ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة، تزداد الأهمية الإستراتيجية للقاعدة، حيث ستمكن أميركا -في حال احتفاظها بها- من الاستفادة من معادن نادرة تدخل في صناعة التكنولوجيا والبطاريات، تمتلكها أفغانستان وتقدر قيمتها بتريليون دولار.

ويكتسب هذا البعد الاقتصادي أهمية خاصة مع التطورات المتسارعة في الترسانة النووية الصينية.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مسؤولين في البنتاغون أن الصين زادت مخزونها من الرؤوس النووية بنسبة 20% بين عامي 2023 و2024 ليصبح 600 رأس نووي في منتصف العام الماضي.

ووفقا لهذه الوتيرة، ستبني الصين 1000 رأس نووي عملي بحلول عام 2030، و1500 رأس نووي بحلول عام 2035، مما يضعها في موقع تنافسي قوي مع القوى النووية التقليدية.

وعلق ترامب على رغبته باستعادة القاعدة العسكرية قائلا إن الحكومة الأفغانية تريد شيئا من أميركا، وأميركا تريد قاعدة باغرام.

ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، تريد أفغانستان اعترافا رسميا بحكومتها، وأصولا مجمدة بالولايات المتحدة بقيمة 7 مليارات دولار.

تهديد ترامب

ورفضت الحكومة الأفغانية تصريحات ترامب ودعت لبناء علاقات اقتصادية وسياسية، لكن ترامب صعّد من نبرة التهديد على منصة "تروث سوشيال" قائلا: "إذا لم تُعد أفغانستان قاعدة باغرام الجوية لأولئك الذين بنوها، أي الولايات المتحدة الأميركية.. فستحدث أمور سيئة".

ووسط هذا التوتر المتصاعد، أبرزت حلقة (2025/9/21) من برنامج "شبكات" انقسام اتجاهات الرأي العام حول إمكانية استعادة القاعدة، حيث تبلورت 3 اتجاهات رئيسية تعكس تعقيد المشهد السياسي والعسكري.

أولا: المشككون في القدرة الأميركية على الاستعادة العسكرية، وضمن هذا التيار، غرد الناشط أشرف معلقا بسخرية على الوضع "أفغانستان بتتعامل مع ترسانة أميركا كأنها تحف للعرض فقط.. اللي ما قدرش يحتفظ بقاعدة باغرام زمان، أكيد لن يستطيع استرجاعها اليوم".

وفي نفس الاتجاه، حذر المغرد فادي الحربي من التحديات العسكرية المحتملة قائلا "من الصعب جدا على الولايات المتحدة العودة لأفغانستان، فالجيش الأفغاني لديه خبرة هائلة في زرع الكمائن والقتال عن بُعد".

في حين أبدى بعض النشطاء تفاؤلا بإمكانية حل المسألة بالتفاوض، وفي هذا السياق غرد الناشط خلف "لا أستبعد أن تسلم طالبان القاعدة الجوية مقابل الاعتراف الدولي بحكومتهم ورفع العقوبات عنهم".

ودعا آخرون الحكومة الأفغانية للدخول في تحالفات دولية لمواجهة الضغوط الأميركية، وجاءت تغريدة الناشط سليم في هذا السياق، وكتب فيها "أفغانستان أرض صراع نسبة لموقعها الإستراتيجي بين القوى الصناعية العظمى، وممر مهم للاقتصاد العالمي، ويجب على الأفغان عقد برامج دفاع مشترك مع الصين وروسيا للتفوق".

وفي خضم هذا الجدل، أصدرت حكومة أفغانستان بيانا حاسما طالبت فيه الولايات المتحدة بالالتزام بتعهداتها وفق اتفاق الدوحة بعدم استخدام القوة أو التهديد ضد استقلال أفغانستان، وأكدت أن استقلال أفغانستان وسلامة أراضيها يحظيان بأهمية قصوى.