اغتيال مسؤولة حكومية في تعز اليمنية يثير حالة غضب بالمنصات

أثارت عملية اغتيال مسؤولة يمنية من محافظة تعز جنوب غربي البلاد حالة من الغضب في أوساط اليمنيين، وطالب مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي السلطات بالقصاص وتطبيق العدالة.

وقبل يومين صدم أهالي تعز بخبر اغتيال السيدة افتهان المشهري أثناء مرورها في بأحد شوارع المدينة، ووثقت كاميرات المراقبة لحظة اغتيالها.

وكانت افتهان عينت قبل عامين مديرة صندوق النظافة والتحسين بمحافظة تعز، كأول سيدة في هذا المنصب.

وتقول وسائل إعلام محلية إن مسلحين على متن دراجة نارية أطلقوا أكثر من 30 طلقة على سيارة السيدة أثناء مرورها وسط المدينة، وأردوها قتيلة على الفور وبجانبها شخص آخر، كما أصيب شخص ثالث في الهجوم.

ومن جهتها، أوردت وسائل إعلام يمنية أن المشهري كشفت قبل نحو شهر في تسجيل صوتي نسب إليها، عن تعرضها للتهديد بالقتل من قبل أشخاص كانت قد ذكرتهم بالاسم.

ومنذ إعلان مقتلها ضجت شوارع مدينة تعز بالمظاهرات المنددة باغتيالها والمطالبة بالقبض على قتلتها.. كما أعلن عمال النظافة في المدينة عن إضراب شامل احتجاجا على الاغتيال، وأكدوا رفضهم العودة للعمل حتى القبض على منفذي الجريمة وكشف ملابساتها.

وتداول ناشطون صورا لتكدس النفايات في مختلف شوارع المدينة تزامنا مع إضراب العاملين.

امرأة مكافحة

وعبّر يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من اغتيال المسؤولة الحكومية، وهو ما أظهرته تعليقات رصدتها حلقة (2025/9/21) من برنامج "شبكات".

وقال حمزة في تعليقه "افتهان المشهري كانت إنسانة تعمل بصمت لخدمة مدينتها، واغتيالها هو رسالة إلى كل المسؤولين: إن لم تحموا الناس فستتحمّلون نتائج تردّي الأمن. مطالبنا واضحة: تحقيق علني، مطاردة الجناة، وإجراءات أمنية لحماية موظفي الدولة".

ومن جهته، غرّد أبو قاهر: "افتهان المشهري لم تكن مجرد موظفة، بل امرأة مكافحة أثبتت أن المرأة قادرة على القيادة والإدارة. اغتيالها محاولة لطمس هذا النموذج المشرق".

وتساءل استقلال: "سؤال يطرح نفسه، لماذا لم يحموا افتهان، خاصة بعد أن قدمت عدة بلاغات وشكاوى ومذكرات؟".

ودعا منير في تغريدته إلى القصاص من قتلة السيدة، قائلا "هذا صوت الناس ونداء الشارع، للقصاص من قتلة افتهان المشهري ووضع حد لحالة الفوضى والتراخي الأمني. لم يعد ذلك مجرد مطلب، بل أصبح ضرورة وطنية وأخلاقية".

ويذكر أن شرطة محافظة تعز أعلنت القبض على 3 من المشتبه بهم في جريمة الاغتيال وقالت إنها ستواصل مداهمة منازل يشتبه بوجود بقية الجناة فيها، وإن حملتها ستستمر حتى تقديم جميع المتورطين للعدالة من دون استثناء.