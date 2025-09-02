"عضاض وعنصري".. مواقع التواصل تتفاعل مع "بصقة سواريز"

تباينت ردود فعل عشاق كرة القدم على واقعة بصق لاعب إنتر ميامي الأميركي الشهير لويس سواريز، على أحد موظفي نادي سياتل ساوندرز، بعد خسارة فريق الأول كأس الدروريات أمام فريق الثاني.

فقد انتقد ناشطون الانتقادات التي وُجهت للاعب بعد هذه الواقعة واعتبروها مبالغة فيها، فيما هاجمه آخرون وقالوا إنه "عضاض وعنصري".

ما جرى حسب حلقة 2025/9/2 من برنامج "شبكات"، أن سواريز أمسك برقبة أحد لاعبي سياتل ساوندرز، بعد خسارة فريقه بـ3 أهداف، وعندما حاولوا تهدئته دخل في ملاسنة مع موظف بالفريق وبصق عليه.

والمعروف عن سواريز أنه عضاض محترف، كما تقول حلقة شبكات، لكنه اكتفى بالبصق على الرجل خشية العقوبات، وربما خوفا من التنكيل به على مواقع التواصل.

وحتى الموظف الذي تعرض لهذه الإهانة، قال لصحف إسبانية إنه كان يتوقع من سواريز أن يعضه، وكأنه سعيد بأن انتهى الأمر عند حد البصق، كأهون الضررين.

وبعد المباراة كان الجميع متوترا باستثناء ليونيل ميسي، الذي سلم على مدرب الفريق الخصم واستلم ميداليته وبقي هادئا، حتى لا يحصل على بطاقة حمراء وهو في هذه السن.

غاضب أم يستحق العقاب؟

مواقع التواصل لم تفوت ما حدث، وانهالت التعليقات التي راوحت بين مدافع ومنتقد لسواريز، الذي برر البعض سلوكه بأنه كان غاضبا، فيما قال آخرون إنه عنصري ويستحق العقوبة، وإن الخسارة تظهر أخلاق الرجال.

فقد دافع نادر عن اللاعب بقوله: "خفُّو على الزلمة، خسران نهائي ومعصب وأكيد استفزه.. صح ما لها مبرر الحركة خاصة إن الرجل أكبر منه، بس لا تعلقوه على المشنقة كمان".

في المقابل، كتب كريم "واو، يعني متفاجئين ومستغربين على أساس أول مرة؟ هذا العضاض ما ترك لاعبا ما علم عليه بأسنانه وعنده تعيلقات عنصرية وعنده مشاكل".

أما مبارك، فقال إن الخسارة "تُظهر الأخلاق، وتصرف سواريز هنا لا يليق بنجم كبير، فالرياضة ليست فقط للفوز بل للقدوة واحترام الآخرين، وهذا التصرّف يفتقر للروح الرياضية تماما".

وأخيرا، كتبت داني "سقطة أخلاقية جديدة لسواريز.. من زمان وهو تصرفاته غير رياضية، ومع إنه كبر لسة مستمر، يجب معاقبته".

وقد يتعرض سواريز لعقوبة الإيقاف مباراة أو 3 مباريات بتهمة "السلوك غير الرياضي"، مع إمكانية إضافة عقوبات أخرى استنادا إلى تقرير حكم المباراة، كالغرامة المالية.