سخرية بالمنصات من استعدادات إسرائيل لـ"عربات جدعون 2″ برسائل واتساب والإغراءات المالية

رغم الإقرار بفشل عملية “عربات جدعون” ووصول الجنود إلى نقطة الانهيار، بدأ جيش الاحتلال استدعاء الآلاف من جنود الاحتياط للمشاركة بـ”عربات جدعون 2″ مستخدما رسائل واتساب في إقناعهم بالإغراءات المالية.

ولا يكترث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لفشل عملية "عربات جدعون" -التي تقررت مطلع مايو/أيار الماضي- بالقضاء على حركة حماس والإفراج عن أسراه، كما كشفت وثيقة سرية داخلية للجيش الإسرائيلي.

ويريد نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- استمرار الحرب بأي ثمن، ولذلك أعلن جيشه عن "عربات جدعون 2" لاحتلال غزة، وهي عملية عسكرية تحتاج ميزانية وموارد بشرية. وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أنها ستكلف الخزينة مليارات إضافية، إذ قدرت تكلفة "عربات جدعون 1" بأكثر من 5 مليارات دولار، وحسب التقديرات فإن عملية "عربات جدعون 2" ستحتاج إلى 130 ألف جندي.

وبسبب حالة الإحباط والانهيار التي وصل إليها جيش الاحتلال، ورفض جنود الاحتياط للخدمة، لجأ بعض قادة الجيش إلى أساليب غير مألوفة لإيجاد عدد كاف من العناصر، منها إرسال رسائل عبر واتساب لطلاب الجامعات الإسرائيلية.

وتحدثت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مزايا ستمنحها قيادة الجيش ووزارة المالية لجنود وضباط الاحتياط المشاركين بالعملية، وهي إيداع مبلغ 5 آلاف شيكل (1500 دولار) تعويضات الرحلات، ومساعدات لتغطية نفقات الأسرة، وامتيازات تصل لأكثر من 14 ألف دولار خلال العام الجاري.

وخلال العام المقبل، سيحصل جنود الاحتياط على منح دورية منتظمة تتراوح ما بين 6 و7 آلاف شيكل لكل جندي (1700 دولار).

وقد أثارت هذه الامتيازات سخرية المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما ظهر في تعليقات رصدتها حلقة (2025/9/2) من برنامج "شبكات".

فيقول رفيق حنونة "فشلت جدعون 1 وستفشل جدعون 2 و3 و4 و5 وإلى مالا نهاية أمام أصحاب عقيدة ثابتة ودفاع مستميت عن الدين والأرض".

وعلق يوسف بالقول "هذه كذبة يضحكون فيها على العالم هدفها التدمير.. بما أنها فشلت في خان يونس سيقولون نريد عملها في غزة وبعد ما يدمرون غزة سيقولون جدعون فشلت".

وبري علي الإسكندرانى فإن "الموضوع لا يتعلق بوثيقة.. المقاومة تحارب على يقين وعقيدة ودفاعا عن أرضهم وعرضهم، أما الكيان فيحارب على ماذا؟".

ومن جهتها غرّدت مايا رحال تقول "7 مليارات دولار خسائر إسرائيل المزعومة اقتصاديا منذ بدء الحرب، لكن ماذا عن خسائر الاحتلال عسكريا؟ استنزاف عسكري لجنود الجيش الذين يسقطون كل يوم في المعركة ونقص حاد بعدد جنود الاحتياط.. وفشلهم الإستراتيجي الأيديولوجي بإنهاء وجود حكم حماس وتقويضها عسكريا حتى اللحظة".