المنصات تحتفي بتهديد إسبانيا بالانسحاب من مونديال 2026 إذا شاركت إسرائيل

احتفت المنصات بالتهديد بالانسحاب من مونديال 2026 الذي لوحت به إسبانيا حال مشاركة إسرائيل، وذلك احتجاجا على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة منذ قرابة عامين.

وكان التوتر في العلاقات بين إسبانيا وإسرائيل قد بدأ منذ اعتراف الحكومة في مدريد برئاسة بيدرو سانشيز بدولة فلسطين العام الماضي، وتصاعد التوتر بعد إعلان السلطات الإسبانية عن سلسلة إجراءات ضد إسرائيل، احتجاجا على حرب القتل والتجويع التي تشنها على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2023.

وشملت الإجراءات الإسبانية ضد إسرائيل إلغاء صفقات أسلحة معها، والدعوة لفرض قيود على مشاركة تل أبيب في الفعاليات الرياضية والدولية.

وعلى الصعيد الشعبي، أجبرت احتجاجات ضمت آلاف الإسبان في مدريد منظمي سباق الدراجات (لا فويلتا) لإلغاء المرحلة الأخيرة من المسابقة الرياضية، بسبب مشاركة فريق إسرائيلي.

ليس هذا فحسب، بل إن الأمر شجّع جهات حكومية أخرى للتلويح بالانسحاب من أي مسابقة مستقبلا حال شاركت فيها إسرائيل، وفي هذا السياق صوّت مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية لصالح الانسحاب من مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) المقبلة، المقررة في مايو/أيار بفيينا إن التحقت تل أبيب بالمسابقة.

ومؤخرا، تناقلت صحف عالمية خبرا عن تهديد إسبانيا بعدم المشاركة في مونديال 2026 لكرة القدم، المقرر إقامته في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، وذلك حال تأهلت إسرائيل إلى البطولة.

فقد نقلت صحيفة ماركا الإسبانية عن المتحدث باسم المجموعة الاشتراكية في البرلمان الإسباني باتكسي لوبيز قوله خلال مؤتمر صحفي، إن استمرار الإبادة الجماعية في غزة قد يدفع الحكومة الإسبانية والاتحاد المحلي لكرة القدم إلى اتخاذ موقف حاسم يصل إلى حد الانسحاب من بطولة كأس العالم 2026.

وأضاف لوبيز "الغالبية العظمى من المجتمع الإسباني لا يمكنها أن تتسامح مع الصور القادمة من غزة، حيث يُقتل الأطفال وتُدمّر المدن وسط صمت دولي غير مبرر".

بين مؤيد ومشكك

ورصدت حلقة (2025/09/18) من برنامج "شبكات" ردود فعل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من تهديد الحكومة الإسبانية.

ومن هذه الردود تغريدة كتبتها الناشطة أسماء أحمد، التي دعت لضرورة عدم كيل المجتمع الدولي بمكيالين، فكتبت "زي ما تم استبعاد روسيا من كأس العالم ومن كل المشاركات، ينفذ القرار أيضا على إسرائيل، ويتم استبعادها من كافة الأنشطة والمشاركات".

ووصفت المغردة هنادي موقف إسبانيا بأنه "موقف مشرف وعظيم"، وعلّقت "هذا موقف مشرف وعظيم لإسبانيا. لم تفعله الدول المتشدقة بحقوق الإنسان.. شكرا لإسبانيا على هذا الموقف والانسحاب الصريح من هذا المونديال الذي تشارك فيه إسرائيل".

أما الناشط شكري فرأى أن انسحاب إسبانيا وحدها لن يؤثر، وأنه سيجلب لها المشاكل، داعيا دولا أخرى لتحذو حذو مدريد فكتب:

انسحاب إسبانيا منفردة لا يغير شيئا في الفيفا ويعرضها لعقوبات مكلفة، أما إذا هددت عدة دول فهذا يحرج الفيفا والبلد المنظم، لأن الولايات المتحدة تريد وجود إسرائيل في المونديال لإعلاء شأنها وبعث رسائل بأنها منتصرة.

أما الناشط محمد فرأى أنه من الصعب على بلد يعشق شعبه كرة القدم أن يعلن انسحابه من المونديال، وقال

"الانسحاب من يوروفيجن أقل جدلا من الانسحاب من المونديال.. هذا التهديد من باتشي لوبيز يبدو أكبر من أن يلوح به بهذا الاستسهال في بلد يعشق كرة القدم"

وبعد جدل كبير أثارته هذه الأخبار وحديث عن عدم مشاركة الماتادور الإسباني في المونديال، عاد لوبيز ليوضح أن كلامه فُسّر بشكل خاطئ، أو أنّه لم يعبّر بشكل صحيح عمّا قصده؟

وأكد أن موقف بلاده يتمثل في مطالبة المنظمات الدولية بمعاملة إسرائيل كما عوملت روسيا، عبر استبعادها من الفعاليات الرياضية، مؤكدا أن هذا هو ما فعلته اللجنة الأولمبية الإسبانية بدعوتها لاستبعاد إسرائيل من الألعاب الأولمبية المقبلة.