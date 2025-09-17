قصص النازحين المجوّعين في غزة وصمت العالم يثيران استياء المنصات

وسط جوع وعطش شديدين ونقص حاد في الغذاء، تجبر الأسر الغزية على المشي لمسافات طويلة تحت خطر الاستهداف الإسرائيلي في أي لحظة، ما يجعل رحلة البحث عن الأمان صعبة ومؤلمة بشكل لا يُحتمل.

وفي ظل هذا الوضع الكارثي، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن النزوح القسري في مدينة غزة يستنزف الموارد المتاحة لدى الأسر ويعطل آخر شرايين الحياة المتبقية لديها، وأن الجوع سيشتد، خصوصا بين الأطفال، في حال عدم توفير وصول إنساني آمن ومستدام، مشيرا إلى أن نحو ثلث مراكز علاج سوء التغذية في المدينة أُغلقت نتيجة أوامر النزوح القسري.

وحسب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، فإن 4 آلاف و543 شاحنة مساعدات فقط دخلت القطاع خلال 50 يوما، من أصل 30 ألف شاحنة متوقعة، وقال إن بعض هذه الشاحنات تعرضت للنهب والسرقة.

ومن جهته، أشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى أن توزيع المساعدات يشهد عراقيل كثيرة يفاقم من معاناة الفلسطينيين.

وقال "نشهد تدميرا هائلا للأحياء ودمارا ممنهجا في مدينة غزة، إلى جانب قتل جماعي للمدنيين بطريقة لم أشهد لها مثيلا منذ أن توليت منصب الأمين العام. كما نواجه عقبات ضخمة أمام توزيع المساعدات الإنسانية، لدرجة أن عملية التوزيع تتوقف أحيانا تماما، ما يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني في وضع مروع".

بؤس فوق بؤس

وأثارت قصص النازحين المجوعين في غزة تعاطفا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتذمرا من الصمت العالمي إزاء المأساة الإنسانية الحاصلة، وهو ما أظهرته تعليقات رصدتها حلقة (2025/9/16) من برنامج "شبكات".

وجاء في تغريدة مرام: "سكان غزة ليس لديهم إمكانيات لشراء طعام، وإسرائيل كل مرة تطلب منهم النزوح والبحث عن خيمة ومكان يأويهم.. فوق البؤس بؤس وفوق القهر قهر".

وقالت لمى: "شعب غزة العظيم يحمل طناجره الفارغة وينتقل من منطقة إلى أخرى هربا من القصف.. أصبح الخطر في غزة يرتبه أهلنا بالترتيب.. قصف أولا ثم إطلاق نار ثم جوع ثم…".

وفي حديثه عن حجم المعاناة، يقول محمد: "تخيل تمشي ساعات وأنت جوعان وعطشان؟ ما عندك طاقة؟ تخيل أن كل هذا على مرأى العالم كيف يكون شعورك؟".

وعبّرت سلمى عن تذمرها من الصمت العالمي، قائلة "لمن تنقلون مشاهد النازحين؟ لمن توثقون معاناتهم؟ العالم يعرف ويرى ويشاهدكم ويتجاهلكم.. لكم الله يا شعب غزة العزيز .. العالم نائم".