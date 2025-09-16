جهاز جديد يغني عن الكلام والحركة.. فكيف علق مغردون؟

تستمر الاختراعات التي تهدف إلى مساعدة الإنسان وتسهيل حياته، وآخرها جهاز يمكن الشخص من التواصل مع غيره أو تشغيل الأجهزة المنزلية بالذكاء الاصطناعي، ويستفيد منه خاصة من يفقدون القدرة على الحركة والكلام.

فقد تمكن باحثون في "جامعة ماساتشوستس للتكنولوجيا" الأميركية من ابتكار جهاز جديد يدعى "آلتر إيغو"، يساعد الإنسان على التواصل مع الذكاء الاصطناعي، أو الأجهزة، أو حتى أشخاص آخرين، من دون الحاجة للكلام أو استخدام أصوات أو حركات خارجية.

وتعتمد آلية عمل الجهاز على مبدأ جديد، هو أن الإنسان إذا فكر بأي شيء يريد تنفيذه فقبل أن يقله، ترسل عضلات وجهه وفكه إشارات كهربائية، ويلتقط الجهاز هذه النبضات عبر مستشعراته المثبتة على الوجه والفك، ويرسلُها إلى هاتفه، أو آلة الغسيل أو بريده الإلكتروني أو أي جهاز سينفذ الأمر مباشرة.

وتأتي الاستجابة ليسمع الشخص الرد داخل رأسه فقط، دون أن يسمعها أحد حوله.

ويتميز هذا الجهاز بتفاعله الصامت من دون لوحات مفاتيح أو شاشات لمس أو صوت مسموع وأيضا بالخصوصية، كأن الشخص يتحدث مع نفسه.

ويخصص الجهاز بالأصل لمساعدة الأشخاص المصابين بفقدان القدرة على الكلام أو الحركة، حيث يفتح لهم وسيلة جديدة للتفاعل مع العالم.

لكن الجانب السلبي في هذا الاختراع الذي لم يحبّه كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي هو أنه يجب ارتداؤه على شكل طوق حول الوجه.

وتفاعلت تعليقات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي مع إعلان هذا الجهاز، وهو ما أظهرته تعليقات رصدتها حلقة (2025/9/16) من برنامج "شبكات".

وعلق سليمان يقول "والله التطور والتكنولوجيا صاروا مخيفين.. بعد فترة تجدهم يعملون أشياء أكبر من هذه".

وقال محمد نصر الدين بسخرية "أنا لو الحاجات التي في دماغي تم تنفيذها فلن يصل طيب!!".

واعتب زكريا أن الاختراع "فكرة جيدة، خاصة للأشخاص المرضى غير القادرين على الحركة أو على الكلام.. تسهل عليهم الكثير من الأمور خاصة لو كانوا وحيدين".

ويراهن مطورو الجهاز على أن يكون خفيف الوزن وغير جراحي، ليكون أكثر عملية وأكثر قبولا لدى المستهلكين من الأجهزة الضخمة والشرائح التي تزرع عن طريق الجراحة.