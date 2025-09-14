"هل انتهى الترند؟".. المنصات تستنكر الصمت العالمي عن تجويع غزة

تفاعل مغردون مع التصريحات الأخيرة لمتحدثة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أولغا تشيريفكو حول التجويع في قطاع غزة، حيث قالت إن السكان يسعون للحصول على حقهم في العيش بأمان وكرامة.

وأكدت المتحدثة الأممية أن إسرائيل تفرض فعليا حكما بالإعدام على مدينة غزة في ظل الوضع الكارثي الذي يعيشه سكان القطاع المحاصر، مشددة على أن ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون أي عوائق أمر بالغ الضرورة، وعلى أهمية مرورها من جميع المعابر، فيما يتفاقم التجويع الذي يصيب الأطفال بشكل كبير مع مرور الوقت، وتظهر أجسادهم الهزيلة في الصور التي تُنشر باستمرار في محاولة لإنقاذهم.

وفي المقابل، تنتشر على مواقع التواصل بعض المنشورات التي تسعى من خلال حملات إسرائيلية ممنهجة إلى إنكار التجويع، وادعاء وجود وفرة في الطعام داخل القطاع، في محاولة لتصوير الوضع على نحو مختلف عن الواقع الإنساني المأساوي.

وأبرزت حلقة (2025/9/14) من برنامج "شبكات" تفاعلات النشطاء المتباينة التي تراوحت بين الغضب من استمرار المأساة الإنسانية والاستياء من الصمت العالمي، إلى جانب التساؤلات حول غياب المحاولات الدولية الجادة لوقف هذه الكارثة الإنسانية، حيث انتقد المغردون النسيان المجتمعي وضعف الاهتمام الإعلامي بالمجاعة في غزة.

وفي هذا السياق، عبّر المغرد محمد عن استيائه من تراجع الاهتمام بالقضية قائلا: "متخيلين إنه إحنا عايشين وتوقفت الاخبار والهاشتاغات عن المجاعة وعادي ولا كأنه في شعب مجوع؟؟؟ بناكل وبنشرب وهم عطشى وجوعانين؟؟؟ الظلم يقهر".

وفي نفس السياق انتقدت المغردة ندى تراجع الاهتمام الإعلامي بالمأساة، حيث كتبت "خلاص خلص الترند؟ ما حدا بقا يحكي عن التجويع وعن الجوع في غزة؟؟ نسيتوهم ولا بتتناسو؟؟ بيوجعكم تشوفو هاي المشاهد صح؟ حسبي الله ونعم الوكيل".

وناشد المغرد عبد الله العالَم بعدم ترك الغزيين يموتون جوعا وقصفا، فكتب "اخواننا في غزة بين نزوح واخلاء وعمليات عسكرية يبحثون عن الطعام في طوابير لا تنتهي"، وأكمل تغريدته مناشدا "إخواننا يسألوكم الا تصمتوا وألا تطبعوا مع الإجرام الصهيوني".

استنكرت المغردة ريهام عجز العالم عن استخدام القانون لوقف جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة فكتبت "ليش ما في أي محاولة دولية لإيقاف إسرائيل قانونا؟ يعني ليش، مثلا نقول أميركا حليفها فما رح توقفها/ بس ليش أوروبا ما تتحرك ليش كندا ما تتحرك ليش الصين ساكتة؟؟"

جدير بالذكر أن البرلمان الأوروبي أيد مؤخرا قرارا غير ملزم يدين حرب إسرائيل على غزة، والقيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، ويحث الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على دراسة الاعتراف بدولة فلسطينية، كخطوة رمزية بينما ترتفع الأصوات للمطالبة بوقف هذه المأساة الإنسانية.