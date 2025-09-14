قراصنة أتراك ينجحون في الإيقاع بوزير الدفاع الإسرائيلي والمنصات تحتفي

رغم أن التقارير تشير إلى أن إسرائيل تتصدر المشهد العالمي في مجال الأمن السيبراني ولا ينازعُها في ذلك سوى الولايات المتحدة، وفقا لمنظمة أميركية غير حكومية، فإن وزير دفاعها وقع بفخ نصبه له أتراك.

ويفترض أن توفر المنظومة السيبرانية المتقدمة الحماية القصوى لمعلومات وبيانات قادة إسرائيل ووزرائها بالدرجة الأولى، لكن ذلك لم يحدث، إذ نجح قراصنة أتراك في إجراء مكالمة فيديو مع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن طريق هاتفه الشخصي الخميس الماضي، ووجهوا له خلالها الشتائم والتهديدات بالقتل.

والتقط القراصنة الأتراك صورة للشاشة في أثناء المحادثة قبل أن يغلق الوزير الإسرائيلي المكالمة، كما قاموا بنشر رقم هاتفه على منصات التواصل الاجتماعي. وفق ما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن الوزير احتفظ برقم جواله لسنوات، ولم يغيره.

وعلق كاتس على ما جرى، بالقول "عصابات جهادية إسلامية منظمة من دول متعددة حول العالم تتصل بهاتفي المدني غير السري وتترك رسائل مسيئة وتهديدات. ليواصلوا الاتصال والتهديد، وسأواصل إصدار الأوامر بتصفية قادتهم الإرهابيين".

وتفاعل مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مع عملية الوصول إلى وزير الدفاع الإسرائيلي، وهو ما أظهرته تعليقات رصدتها حلقة (2025/9/14) من برنامج "شبكات".

وعلق أبو محمد يقول: "باقي يخترقون أنظمة الدفاعات الجوية ويهجمون على الكيان الهش، هو الآن فرحان بانتصاره التكنولوجي، فقط لو تم اختراقه، سيخضع للسلام ويسلم الأرض".

ورأت رندة أن "رد الوزير الإسرائيلي على رقم مجهول وتحدثه مع المتصل هو غباء مستفحل فيه".

وأكد سيف أن الحادثة تعكس حقيقة قوة إسرائيل، وقال إنه "كيان هش، لكن الإعلام يعطيه أكبر من حجمه، كيف تحصل على معلومات شخصية تخص وزير الدفاع الصهـيوني؟".

لكن عبد الله رأى أن الأمر ليس ذا أهمية إزاء الإبادة التي يشهدها قطاع غزة، فكتب "هراء، ما فائدة الرقم، وإخواننا يموتون تجويعا".

يذكر أن كاتس لم يكن وحدهُ هدفا، إذ تعرض عدد من أعضاء حزب الليكود للاستهداف من مخترقين "هاكرز" أجروا مئات مكالمات الفيديو عبر واتساب من أرقام مجهولة، وأرسلوا رسائل نصية تحمل صورة علم فلسطين، من دون أن يرد أحد على هذه المكالمات.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تم استهداف عدد من المسؤولين الإسرائيليين بهجمات سيبرانية، كما أعلن جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) في مايو/أيار الماضي إحباطه 85 محاولة هجوم سيبراني من إيران خلال الأشهر الأخيرة، وفق ما نقلته صحيفة جيروزاليم بوست.