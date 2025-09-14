طيارون يقرّون بأخذهم قيلولة أثناء قيادتهم للطائرة.. كيف علقت المنصات؟

لا يتصور كثيرون أن الطيار الذي يقود الطائرة التي يسافرون على متنها، لا يظل مستيقظا طول الرحلة، وإنما يغفو أحيانا ويأخذ قيلولة مثله مثل بقية الركاب، وهو ما أظهره مسح ألماني شمل مئات الطيارين.

وأظهر مسح جديد أجرته نقابة "كوكبيت" الألمانية، بمشاركة أكثر من 900 طيار، أن 93% منهم اعترفوا بأخذ قيلولة خلال الرحلات في الأشهر الأخيرة، بينما أكد 74% أن الغفوات باتت ممارسة شائعة، خاصة في الرحلات الطويلة.

وهذه القيلولة ليست مجرد غفوة، بل راحة منظمة ومقصودة، يُسمح بها في أغلب دول الاتحاد الأوروبي، بينما تُحظر في الولايات المتحدة، حيث يُلزم الطيارون باللجوء إلى مقاعد الراحة المخصصة.

ولا ينام الطيارون خلسة أو بعيدا عن أعين شركات الطيران، بل إن الأمر يتم بعلمها الكامل، فشركات كبرى مثل لوفتهانزا الألمانية تؤكد أن لديها لوائح صارمة وخططا تضمن راحة الطاقم ورفع مستوى اليقظة.

أما شركة كوندور الألمانية أيضا، التي شارك طياروها في هذا الكشف، فقالت إن فترات الراحة القصيرة المخطط لها تُعد إجراء رسميا ومنظما، يهدف إلى دعم سلامة الطيران، مشددة على أن سلامة الركاب والطاقم تمثل أولوية قصوى.

ويعتمد الطيارون على طريقة تدعى الراحة المُتحكم بها، وهي نوم قصير مخطط له في المقعد من 20 إلى 40 دقيقة، لتقليل الإرهاق المفاجئ، تليه فترة من 15 دقيقة إلى 20 دقيقة، قبل استئناف المهام. وهي ممنوعة عند الإقلاع أو الهبوط، ويجب أن يكون هناك طيار آخر يقظ وممسك بالقيادة.

وتختلف هذه الطريقة عن الغفوة في المقعد لمدة قصيرة؛ فالأخيرة غير رسمية أو غير مخطط لها وتحدث أحيانا نتيجة النعاس المفاجئ.

وعلق مغردون في تعليقات وآراء كثيرة على قصة نوم الطيارين أثناء الرحلة، رصدت بعضها حلقة (2025/9/14) من برنامج "شبكات".

وقال عمر سلامة "إذا كان الموضوع منظم ومعروف وهناك تدابير تتخذ لحماية الركاب وضمان سلامتهم فأنا أرى الموضوع جيد بالنسبة للطيارين".

وعلقت فدوى بالقول "طيب وإذا مثلا راحت عليه نومة وهو الطيار الرئيسي؟ حتى لو بوجود طيار ثاني لا أحد خبير بطيارته غير سائقها صح أو لا؟".

وغرد أبو البراء يقول "الموضوع مخيف لأن فكرة أن الطيار نائم مقلقة.. لأنه لا سمح الله أي شي ممكن يصير".

ومن جهتها، قالت هناء "والله أنا أشوف أن الطيار إذا رمش فقط ممكن يصير شي للطائرة فما بالك أن ينام ويحلم… أبحثولي عن شركات لا تسمح للطيارين بالنوم".

ويُذكر أن كاتارينا ديسيلدورف، وهي نائبة رئيس نقابة الطيارين، حذرت من أن القيلولة باتت وسيلة دائمة لمواجهة الضغط الهيكلي المتزايد، خصوصا في فصل الصيف مع نقص الموظفين.