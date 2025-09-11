كيف تفاعل اليمنيون مع العدوان الإسرائيلي على بلادهم على مدى يومين؟

اشتعل النشطاء اليمنيون غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي من القصف الإسرائيلي المستمر على مدار يومين لمناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، والذي تسبب في خسائر بشرية بلغت 35 قتيلا و 130 جريحا.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شن سلسلة غارات استهدفت مناطق خاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله.

ووفقا لوسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثي، فإن القصف استهدف مقر دائرة التوجيه المعنوي في ميدان التحرير وسط صنعاء، ومحطة وقود في شارع الستين جنوب المدينة، إضافة إلى المجمع الحكومي في مديرية الحزم عاصمة محافظة الجوف شمال شرق صنعاء.

ونُفذ الهجوم عبر 10 مقاتلات إسرائيلية ألقت 30 ذخيرة على هذه المناطق، وقد قطعت المقاتلات الإسرائيلية مسافة 2350 كيلومترا لتنفيذ الهجوم، وهو ما وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأنه أطول مسافة قطعتها المقاتلات الإسرائيلية منذ بدء هجماتها على اليمن.

وبحسب وزارة الصحة التابعة لجماعة أنصار الله، فإن الهجوم الإسرائيلي خلف 35 قتيلا وأكثر من 130 جريحا، وزعم الجيش الإسرائيلي أن مقاتلاته استهدفت معسكرات تابعة لجماعة أنصار الله، ومديرية الإعلام العسكري، إضافة إلى موقع لتخزين الوقود يُستخدم في أنشطة عسكرية.

من جانبه، قال المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله يحيى سريع إن القصف طال أهدافا مدنية بحتة، مؤكدا أن الدفاعات الجوية اليمنية أفشلت الجزء الأكبر من الهجوم، وتعهد بالانتقام حيث قال "هذا العدوان الغاشم لن يمر دون رد وعقاب".

ردود الفعل اليمنية

ورصدت حلقة (2025/09/11) من برنامج "شبكات" ردود أفعال اليمنيين على مواقع التواصل إثر العدوان الإسرائيلي على اليمن على مدار اليومين الماضيين، فكتب الناشط أكرم في تغريدة له "اعتقد تطوير الدفاع الجوي يجب أن يكون ذات الأولوية الكبرى لدى جيشنا ويجب أن تتجه كل العقول في التصنيع العسكري للبحث والتطوير في هذا المجال".

أما الناشط عمار فتعهد بالانتقام حيث كتب "سنتعامل مع العدو الصهيوني، المدني بالمدني والمنشآت بالمنشآت."

لكن حسابا باسم "هال" أبدى عدم قناعته بجدوى استهداف صواريخ الحوثي لإسرائيل، بناء على النتائج على الأرض حيث غرد "ماذا فعلت صواريخ الحوثي في إسرائيل؟ هل قتـلت إسرائيلي واحد؟ هل هدمت أو أصابت مطار أو منشأة حكومية أو عسكرية؟ والله ما سوت شي ( لم تقم بشيء) غير أنها جابت مبررات لإسرائيل لقصف اليمن".

على الجانب المقابل وبعد الهجوم بوقت قصير، تفاخر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالضربات التي وجهتها قواته إلى اليمن عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال "لقد وعدنا بتنفيذ ضربات إضافية واليوم وجهنا ضربة موجعة لتنظيم الحوثيين، ويد إسرائيل الطويلة ستصل لتضرب الإرهاب في كل مكان يشكل تهديدا لمواطنينا."