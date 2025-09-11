تعاطف واسع على المنصات مع مأساة كبار السن في غزة

تعاطف النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع قصص كبار السن في غزة، الذين يصارعون متاعب الشيخوخة ومن يعانون من أمراض مزمنة، بالإضافة لمعاناة التجويع الممنهج والحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي.

وتتواصل المعاناة في غزة تحت وطأة التجويع والقصف والنزوح، لتفتك بجميع فئات المجتمع دون استثناء، غير أنّ كبار السن، لا سيما المرضى منهم، يواجهون أشد أنواع الألم مع ندرة الغذاء والدواء والرعاية الأساسية.

فالقصص كثيرة، لكن قصة الطبيب عمر حرب تشرح الحال الذي وصل إليه كبار السن من الغزيين، فقد فارق الطبيب الحياة بعد صراع مع المرض، وتسبب سوء التغذية الحاد ونقص العلاج الطبي بتدهور حالته سريعا، حيث كان الطبيب يعيش داخل خيمة مؤقتة كنازح، في ظل ظروف بالغة القسوة.

وتتفاقم معاناة المسنين بسبب صعوبة التنقل ونقص الغذاء وشح المياه، ومع اضطرار آلاف الفلسطينيين لمغادرة مدينة غزة، متجهين نحو الجنوب في موجة نزوح جديدة.

ويُذكر أن الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك رصد أن إجمالي النازحين في قطاع غزة بلغ 110 آلاف شخص، ويعيش الناس في العراء بجميع أنحاء غزة، في ملاجئ مؤقتة مجمعة من أقمشة مشمعة بالية، يعانون الجوع ونقص الغذاء.

تعاطف واسع

وقد رصدت حلقة (2025/09/11) من برنامج "شبكات" تعليقات كثيرة على منصات التواصل الاجتماعي، أظهرت تعاطف النشطاء مع المعاناة التي طالت الجميع في غزة، لكن وطأتها كانت أقسى على كبار السن، الذين باتوا يواجهون أقسى الامتحانات بأجسادهم الواهنة، وبقلوبهم المثقلة التي لا تستطيع الصمود أمام التجويع والقصف والنزوح.

فمن جانبه، كتب الناشط محمد في تغريدة له "التجويع في غزة يسرق ما تبقى من صحة كبار السن، هؤلاء الذين أفنوا أعمارهم وصاروا اليوم بلا غذاء ولا دواء، يواجهون الموت البطيء بصمت موجع".

أما سالم فأبدى تعاطفه مع المسنين بغزة، في تغريدة كتب فيها "عجز مسني غزة عن إيجاد لقمة أو دواء، وهم الأضعف جسدا والأكثر وجعا تحت الحصار والنزوح".

ووصف محمد حال المسنين بغزة قائلا "المسنون في غزة مو (ليسوا) ناقصين وجع، التهجير كسّرهم والتجويع ينهش فيهم.. كبار بالسن وما لاقيين لا لقمة ولا دوا، يا وجع القلب".

وكانت بيانات أممية قد كشفت في إحصاء لعام 2023، قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن نحو 78% من كبار السن بالقطاع يعانون من أمراض مزمنة.

ويُطرح السؤال عن سوء الحال الذي وصل إليه كبار السن، خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة الآن، وهم يواجهون نقصا حادا في الغذاء، ويعيشون ظروفا تهدد حياتهم، بينما يجدون صعوبة بالغة في الحركة والتنقل نتيجة ضعف أجسادهم.

ويُذكر أن القصف وإطلاق النار ما زال مستمرا في قطاع غزة، فقد استشهد 39 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم بينهم 27 بمدينة غزة، في حين أفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بمقتل 540 من العاملين الإنسانيين في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.