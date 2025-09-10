المنصات تشتعل غضبا من عجز العالم عن سد جوع الغزيين

اشتعلت المنصات غاضبا من مقاطع فيديو متداولة لأطفال من غزة يبحثون داخل القمامة عن بقايا الطعام لتأمين ولو حبة زيتون أو كسرة خبز تسد ألم الجوع الذي انتهجه الاحتلال الإسرائيلي كسلاح للإبادة.

فبعد نحو عامين من الحرب سخر الاحتلال الإسرائيلي كل أدواته لإبادة الغزيين وإذلال ما تبقى منهم، مما أوصل الوضع الإنساني لمرحلة غير مسبوقة، حيث تفاقم الفقر المدقع والتجويع الممنهج، كما منع دخول المساعدات الإنسانية هناك، بالإضافة لحظر أصناف كثيرة من الطعام مما أدى لارتفاع أسعار المواد الأساسية بشكل غير مسبوق.

فما كان يُشترى سابقا بالكيلو أصبح الآن يُباع بالحبة، بحيث وصل سعر كيلو الطماطم إلى أكثر من 30 دولارا للحبة الواحدة، بينما ارتفعت أسعار المعلبات التي لجأ إليها السكان لتعويض نقص البروتين بسبب منع دخول اللحوم والدواجن بنسبة تصل إلى 900%.

ويذكر أن الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال إن سكان غزة المجوّعين قد نزحوا مرات لا تحصى، وهم منهكون، ولا يملكون المال لتأمين أبسط احتياجاتهم، ويعانون الجوع.

تخاذل وتواطؤ

في سياق متصل، سادت حالة من الغضب منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر النشطاء عن غضبهم وتعاطفهم مع مقاطع فيديو متداولة لأطفال يبحثون في القمامة عن بقايا الطعام أو قطع بلاستيك يمكن بيعها لتأمين لقمة عيشه، واستنكروا صمت العالم إزاء الحال الذي آلت إليه أوضاع الغزيين، بينما تتسارع المنظمات الأممية وكبرى الدول لتقديم الدعم والعون إذا مس الأذى دول أوروبا، على حد رأي النشطاء.

ومن التغريدات التي رصدتها حلقة شبكات بتاريخ (2025/9/10) تغريدة الناشطة ريما قالت فيها "حين اندلعت الحرب في أوكرانيا، تحركت أوروبا بسرعة لدعم شعبها. أما في غزة، فالموت جوعا يُشاهد كل يوم، والعالم ما زال صامتا".

كما انتقد الناشط محمد التخاذل العالمي من مساعدة أهالي قطاع غزة، وناشد العالم بالتحرك سريعا، فكتب في منشور له "التجويع سلاح بطيء يفتك بأهل غزة، يحاصرهم في خيامهم ويلاحقهم في أقواتهم. إنها جريمة تُرتكب على مرأى العالم، والسكوت عنها تواطؤ".

وفي السياق ذاته، علق الناشط كريم: "المساعدات الإنسانية ليست منّة ولا رفاهية، إنها حق أساسي لإنقاذ الأرواح. إدخال الغذاء والدواء إلى غزة ضرورة عاجلة لا تحتمل الانتظار".

بدوره، تحدث الناشط محمد عن معاناة الغزيين بسبب حرب الإبادة التي تشنها ضدهم، فكتب: "الغزاوي المسكين مش عارف من وين يلاقيها من القصف ولا من الأكل المحروم منه ولا من النزوح… الله يعينهم".

ويذكر أن رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا قالت إن على أوروبا بذل المزيد من الجهود لإنهاء حرب إسرائيل على غزة.