فتى يمني ينتزع الآهات بتعليق رياضي فريد وآمال بوصوله إلى العالمية

استحوذ فتى يمني مهووس بالتعليق الرياضي على مباريات كرة القدم ومحاكاة كبار المعلقين العالميين على اهتمام المنصات الرقمية اليمنية والعربية.

ويبلغ فياض صادق من العمر 15 عاما، ويدرس في الصف الثاني الثانوي، وينحدر من مديرية العدين في محافظة إب وسط اليمن.

وينشر الفتى اليمني فيديوهات تعليق رياضي فريدة على حسابه في فيسبوك يتابعها 26 ألف شخص، ويتنقل بين القرى لحضور المباريات المحلية والتعليق عليها.

وجذب صوته انتباه اليمنيين حين علق قبل يومين على مباراة محلية في مديرية العدين، إذ أمتع الجميع بحماسه وتفاعل الجمهور الكبير معه.

وقال الفتى إن شغفه بالتعليق الرياضي بدأ منذ طفولته، إذ كان يشاهد المباريات ويستمع إلى أصوات المعلقين، قبل أن يبدأ انطلاقا من عام 2024 بفتح صفحات له في منصات التواصل وسط تفاعل مع منشوراته.

وأكد فياض صادق -في حديثه لبرنامج "شبكات"- أنه يعمل حاليا على تطوير موهبته في التعليق الرياضي، كاشفا أنه يطمح إلى أن يكون معلقا في كبرى القنوات الرياضية العربية والعالمية.

إشادة وآمال

وتفاعل اليمنيون مع فيديو الطفل وشغفه الكبير بالتعليق الصوتي الرياضي، وهو ما رصده برنامج "شبكات" في حلقته بتاريخ (2025/8/7).

وتنبأ محمد الجعفري بمستقبل واعد للفتى اليمني، إذ قال "تمتلك الموهبة والصوت والإحساس، استمر وواصل، فالنجاح في انتظارك"، معربا عن أمله في رؤيته قريبا معلقا رياضيا محترفا.

ووصف أبو زياد تعليق الفتى بأنه "فوق الممتاز"، إذ يضع نكهة قوية للمباراة، وكذلك أبدى رغبة في رؤية فياض في قنوات رياضية مشهورة.

بدوره، تساءل منير عن الدعم المفترض تقديمه إلى الكفاءات الرياضية ورعايتها وتنمية مواهبها قائلا "أين الدعم؟ أين الدولة؟ هذا الذي يستحق دعما".

لكن هارون كان له رأي آخر، إذ قال "إذا أحببت أن تنجح كمعلق لا تقلد أي أحد في هذا المجال بأي صوت أو كلمات، شق طريقك لنفسك".