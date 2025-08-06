ثورة البراكين بعد زلزال كامتشاتكا الروسية تثير تفاعل المنصات

أيقظ زلزال شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية سلسلة براكين متزامنة غير معتادة في المنطقة، مما أحدث مخاوف وتحذيرات وتساؤلات حول هذه الظاهرة الطبيعية.

فقد ثارت 4 براكين فجأة أكبرها "كليو تشيفس كوي"، وارتفع عمود الرماد من فوهته إلى مسافة 6 كيلومترات في السماء، بينما يبلغ ارتفاع فوهة البركان نفسه عن سطح البحر أكثر من 18 كيلو مترا.

كما ثار بركان "كراشيني نيكوف"، بعد أن ظل خامدا لـ6 قرون، وحذرت شركات الطيران من غباره الكثيف.

وتجدر الإشارة إلى أن القنابل البركانية تتصلّب أثناء انطلاقها، مع بقاء الحمم في جوفها لذا تنفجر وتتناثر كشظايا وتصل الى مئات الأمتار.

ورجح فريق الاستجابة لثورات البراكين في كامتشاتكا أن يكون ثوران البراكين مرتبطا بالزلزال الذي وقع الأربعاء الماضي وبلغت قوته 8.8 درجات على مقياس ريختر.

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وتنوعت التفسيرات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن القنابل البركانية شبه جزيرة كامتشاتكا، وهو ما رصدته حلقة (2025/8/6) من برنامج "شبكات".

وقالت حلا "أعتقد أن الزلزال الذي سبقه ضغط على الغلاف الصخري وحرّك الصهارة البركانية مما أدى للثوران بعد قرون من السكون".

ويعتقد رامي أن "حركة القارات شغالة وبسرعة أكبر وستنشأ براكين وتختفي بلدان وتظهر يابسة جديدة.. وكوارث المفاعلات النووية ستبيد كثيرا من الحياة".

وتساءل عبود رجائي "طيب معقول الحمم البركانية التي خرجت من هذه البراكين هي التي ترفع لنا درجة حرارة الكوكب، لأن ما شاء الله الحرارة فوق الـ50 ونحن نشوى حرفيا".

ورأى راضي سعد في تعليقه أن هذا "دليل على علاقة قوية بين الزلازل وثوران البراكين".

ويذكر أن الزلزال في كامتشاتكا أزاح جنوب شبه الجزيرة مسافة مترين، وهذا يشبه ما حدث في منطقة توهوكو اليابانية بعد زلزال عام 2011.