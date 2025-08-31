أميركي يطلب من "شات جي بي تي" العد للمليون فرفض.. وجدل بالمنصات

حصد فيديو لتيكتوكر أميركي ملايين المشاهدات، بعد أن طلب من “شات جي بي تي” العد للمليون، لكنه رفض، وقال إن الأمر غير عملي وغير واقعي وسيأخذ وقتا طويلا، وبدأ يتهرب عندما أخبره الأميركي أن معه كل الوقت.

وعادة يرد روبوت المحادثة " شات جي بي تي" على أسئلة مستخدميه ويشكرهم في الأخير على سؤالهم، فعندما تسأله عن العلوم والتاريخ والفيزياء والكيمياء والطبخ وعن كل شيء يسايرك ويعطيك الإجابة.

وأثار فيديو التيكتوكر الأميركي جدلا واسعا بشأن حدود وقدرات الذكاء الاصطناعي، وتفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، وهو ما ظهر في تعليقات رصدتها حلقة (2025/8/31) من برنامج "شبكات".

وقالت لارا في تعليقها "أعتقد أن الأمر مرتبط بالأمان. أنا طلبت منه أن يعد إلى مليون، فقال لي إن التسجيل الصوتي سيكون كبيرا جدا. هذا يعني أن الشركة تسجّل محادثاتنا".

أما رؤوف فعلق يقول "اتركوه في حاله.. مثل هذه التصرفات هي التي ممكن أن تترك الآلات والروبوتات تكره البشر بما فيه الكفاية حتى تمحينا كلنا.. ههههه".

في حين رأى محمد "طبيعي أنه يرفض! تخيّل لو كل الناس طلبوا نفس الشيء، ماذا كان سيحصل؟ سيقعد يعد لكل واحد؟؟".

وغرّد هشام يقول "أنا أوقفت اشتراكي فيه لأنه كله جدال وردود فارغة على أي طلب، ويحسسك كأنه يقول كلام مهم، بصراحة يتعبني وبيصدعني ويحتاج واحد باله طويل".

ولكن السؤال هو: لماذا يرفض "شات جي بي تي" العد للمليون؟

وتشير الإجابة على هذا السؤال- حسب ما جاء في برنامج "شبكات" إلى أن حجم المهمة ضخم جدا فمليون رقم يساوي مليون قطعة بيانات، والتعامل مع كل هذه البيانات دفعة واحدة سيضغط على الخوادم وسيبطئها أو يوقفها. وكل رقم يحتاج إلى مكان في الذاكرة ووقت لمعالجته. حتى لو نجح النظام في توليد الأرقام، فإن حجم النص أو الصوت الناتج ضخم جدا.