حلوى تتسبب بتسمم مئات بولاية جزائرية.. ما القصة؟

أثارت حادثة تسمم جماعي طالت 400 شخص في بلدة البيرين بولاية الجلفة الجزائرية جدلا واسعا حول سلامة الأغذية وشروط النقل والتخزين، بعد تناولهم حلوى “الميلفاي” الشهيرة التي نُقلت في ظروف غير صحية.

وتُعرف حلوى "الميلفاي" بأنها حلوى فرنسية الأصل تعني "حلوى الألف ورقة"، وهي مشهورة في الجزائر حيث تُباع في المقاهي وتُقدم في الأعراس، وتتكون من خليط الزبدة والطحين والبيض والكريمة.

ومشكلة هذه الحلوى أن مكوناتها من البيض والكريمة لا تحتمل الحرارة، مما يستوجب حفظها دائما في الثلاجة خاصة في فصل الصيف، وإلا ستصبح مصدر خطر على الصحة العامة.

وكان السبب وراء حادثة التسمم الجماعي أن أحد محلات بلدية عين بوسيف في ولاية المدية صنع الحلوى، لكنها نُقلت ووُزعت بمركبات غير مبردة إلى مقاهي ومحلات في بلدة البيرين التي تبعد 27 كيلومترا فقط.

ونُقل المصابون الأربعمائة إلى المستشفيات على مدار عدة أيام، مما دفع السلطات الصحية للتحرك السريع والتحقيق في أسباب هذه الحادثة المؤسفة.

وأصدرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك بيانا توصي فيه المواطنين بعدم شراء الميلفاي إلا من محلات موثوقة تلتزم بشروط النظافة، والتأكد من حفظ الحلوى في الثلاجة.

كما نصحت المنظمة بتجنب تناول الحلوى في حال ملاحظة أي تغير في الرائحة أو الشكل، مؤكدة ضرورة الحذر عند تناول المأكولات سريعة التلف خلال فصل الصيف.

غير صحي

ورصد برنامج شبكات (2025/8/3) جانبا من التعليقات والتفاعلات مع أنباء إصابة المئات بالتسمم في ولاية الجلفة الجزائرية، حيث غرد فاروق "أي واحد يأكل الملفاي ينطبق عليه المثل الذي يقول: يفعل الجاهل بنفسه ما لا يفعله العدو بعدوه".

بينما كتب صلاح "ياو الملفاي كامل مشي صالح (ليست صالحة) للأكل بسبب المكونات الغير صحية التي يتم استخدامها في صناعته ولا يحتوي على أية فائدة صحية سوى سكريات وكربوهيدرات سريعة الامتصاص".

وغرد عثمان "من المفروض وهذه قناعتي أن المأكولات سريعة التلف أو التي تتأثر بالحرارة يُتجنب تناولها أثناء فصل الصيف أو يقلل من استهلاكها قدر المستطاع".

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وأضاف عمر "خاصة البيض حاليا نشاهد جل تجار لا يحترمون شروط التخزين"، مشيرا إلى المشكلات المتكررة في قطاع تجارة المواد الغذائية.

وبعد تحقيقات أجرتها لجنة وزارية شملت زيارات للمؤسسات الصحية ونقاط البيع، أغلقت مصالح التجارة في الجلفة 12 مقهى في بلدية البيرين لمدة شهر كامل.

وثبت للسلطات تعامل هذه المقاهي مع موزع حلوى "الميلفاي" التي تسببت بالتسمم، كما تأكد أنه ينقل الحلوى باستخدام شاحنة غير مبردة، مما أدى إلى فساد المنتج وتسببه في هذه الكارثة الصحية.