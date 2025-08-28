إحالة طبيب مصري للتحقيق بسبب "رقصة القارب".. ما القصة؟

تفاعل ناشطون على مواقع التواصل مع طبيب مصري ظهر وهو يرقص “رقصة القارب”، مع مولود لم يتجاوز عمره ساعات، حيث كان موقفا لطيفا بينما انتقده آخرون واعتبروه سلوكا منافيا لأخلاقيات المهنة.

ووفقا لحلقة 2025/8/28 من برنامج شبكات، فقد انتشرت رقصة القارب بعدما رقصها طفل إندونيسي يدعى رايان، يبلغ من العمر 11 عاما، خلال مشاركته في سباق "باكر جالور"، وهو منافسة تقليدية تراثية تقام سنويا في قريته.

وكان رايان يحفز قارب المتسابقين بالرقص والتشجيع، وقد انتشرت رقصته وتحولت إلى ترند، وبدأ كثيرون يقلدونها لدرجة أنها أصبحت موجودة في لعبة "بابجي" الشهيرة.

وقد أصبح رايان سفيرا للسياحة في منطقته، وظهرت له صور وهو يرقص رقصته، التي يقلدها الجميع، أمام وزيري الثقافة والسياحة الإندونيسيين، بعدما أصبحت قريته وجهة سياحية بسبب تلك الرقصة.

لكن طبيبا مصريا رقص هذه الرقصة وهو يحمل طفلا وليدا، وكان يحمله من رقبته مما دعا ناشطين للمطالبة بمحاكمته بتهمة الاستخاف بمهنته، رغم دفاع البعض عنه.

ردود فعل واستدعاء

فقد كتب علي سيف: "اللي بيظهر عالسوشيال يحترم نفسه ومهنته، ويتقى الله في سمعة زمايله اللي بيجاهدوا علشان يحافظو عليها"، مضيفا "المجتمع أصلا متحفز ضدنا، وقابل بقى، من فضلك لو هاوي الظهور، احترم نفسك و مهنتك".

أما فاطمة، فكتبت: "الدكتور شاطر جدا وكويس جدا ويمكن التعبير خانه لكن هو كان فرحان بواحدة بقى لها 11 سنة ما بتخلفش كان فرحان بيها وبعدين دكتور ليه مواقف حلوة كتيرة".

كما كتبت حنان خليف: "ويجرى إيه لو النقابة تستدعي الطبيب في هدوء وتشوف هو أساء في إيه والا هو لازم التشهير بينا في كل مكان؟ الحكاية مش ناقصة شحن مجتمعي ضد الأطباء".

وكانت شريفة فهمي، أكثر تشددا حيث كتبت: "هذا الطبيب الشاب يجب أن يعاقب كأن يُمنع من مزاولة المهنة لمدة عام أو شيء من هذا القبيل، لقد اعتدى علي ميثاق المهنة وآدابها وأخل بسرية المريض وتعامل بميوعة مع مهنته".

في المقابل، كتب محمد عبد الفتاح: "على فكرة دكتور لطيف جدا والمكان كان كله بهجة وحالة انبساط"، مضيفا "هو عشان دكتور لازم الغم في العمليات وبعدين داخل غرف العمليات بيحصل أكثر من كدة بس من غير تصوير، وأنا مش شايف أنه أساء لأحد".

وبعد هذا التفاعل، حذف الطبيب الفيديو من حساباته، وبرر تصرفه بأنه كان "يشارك الأهل فرحتهم بالمولود"، وأنها كانت مزحة لم يقصد بها الاستهزاء أو إهانة الأم أو رضيعها، وأن الأب كان حاضرا أثناء تصوير المقطع.

لكن نقابة الأطباء المصرية استدعت الطبيب للتحقيق، وأكدت في بيان أنها: "ترفض هذه السلوكيات التي تتنافى مع قدسية مهنة الطب"، وقالت إنها "لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق أي عضو يسيء للمهنة أو يخل بواجباتها".