"شعب بأكمله يُقتل".. نشطاء يصفون المجاعة في غزة

لا تزال منصات التواصل تتفاعل مع عملية التجويع الممنهجة التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة حتى بعد إعلان الأمم المتحدة المجاعة رسميا بالقطاع.

فقد أكدت المؤسسات الدولية عدم سماح جيش الاحتلال بإدخال أي مساعدات حتى بعد إعلان المجاعة رسميا، فيما أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) وجود 6 آلاف شاحنة تنتظر السماح لها بدخول غزة.

في الوقت نفسه، قالت المتحدثة باسم منظمة "أوكسفام"، هديل قزاز، إن عدم إدخال المساعدات للقطاع يعني مزيدا من ضحايا المجاعة، وهو ما يحدث فعليا على الأرض.

ووفق ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، فقد ارتفع عدد ضحايا التجويع إلى 313 فلسطينيا بعد استشهاد 10 أشخاص جدد.

وقد تناولت حلقة 2025/8/27 من برنامج "شبكات"، حالة الشاب حمادة ورش أغا، صاحب الـ29 عاما، والذي أصبح جِلدا على عظم بسبب الجوع.

وأشارت الحلقة إلى حديث وكالة أونروا عن ضرورة فتح المعابر البرية لوقف هذه المجاعة التي صنعها الإنسان، ورفع القيود وتوفير الحماية للصحفيين والعاملين في المجال الصحي.

وكان ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قال في مؤتمر صحفي بنيويورك، أمس الثلاثاء، إن "موظفي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أفادوا بأن إسرائيل تواصل عرقلة قوافل المساعدات الإنسانية".

قتل شعب بأكمله

ورصد برنامج شبكات تفاعل النشطاء على مواقع التواصل مع هذه المجاعة المستمرة التي وصفها بعضهم بأنها "جريمة القرن"، حيث كتب محمد: "يا عالم غزة تباد، غزة تموت جوعا، أنقذوا غزة جريمة القرن الواحد والعشرين".

كما كتب ماجد "كلما اصطف الفلسطينيين بطابور المساعدات، المحتل يحولهم إلى جثث، وكأن الهدف تجويع وكسر كرامة شعب كامل".

أما محمود، فكتب "قتلوا الأطفال، قتلوا النساء وكذا كبار السن، مُنع الماء والغذاء والدواء عن غزة.. أين النظام العالمي؟ أين حقوق الإنسان؟"، مضيفا "كل ذلك كذب".

وأخيرا، كتب الناجي يقول "غزة اليوم لا تطلب شفقة العالم، بل تصرخ في وجهه: إذا لم تُفتَح الحدود فورا، فأنتم شركاء في هذه المجاعة."

إعلان

ويبدو أن الأمر لن يتوقف عند مدينة غزة، حيث أكد المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، عبد الحكيم الواعر، أن المجاعة ستتسع بالقطاع وستصل إلى مناطق دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة.

وبلغ عدد ضحايا الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 62 ألفا و895 شهيدا و158 ألفا و927 جريحا.