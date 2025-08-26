مغردون سوريون يعلقون على التوغلات الإسرائيلية: الخنوع لن يجلب الاستقرار

ندد سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي بالتوغل الإسرائيلي مؤخرا داخل قرية بيت جن وعدد من القرى والبلدات المحيطة بها.

وبعد التوغل الإسرائيلي، خرج أهالي قرية بيت جن -التي تبعد عن العاصمة دمشق أقل من 40 كيلومترًا- عزلا لمطالبة القوة الإسرائيلية المتوغلة بالانسحاب من المنطقة. لكن الرد كان عنيفا، حيث أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار على المدنيين السوريين، مما تسبب في إصابة عدد منهم.

ووصفت الخارجية السورية التوغل العسكري الإسرائيلي في منطقة بيت جن بـ"الانتهاك السافر لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، والتصعيد الخطير الذي يهدد السلم والأمن الإقليميين، وتجسيد نهج عدواني".

وشهدت هذه المنطقة منذ مايو/آيار الماضي أكثر من 22 توغلا إسرائيليا، والشهر الماضي قتل خلالها جيش الاحتلال مواطنا سوريا.

وكانت قوة إسرائيلية -قوامها 100 جندي و11 آلية عسكرية- قد توغلت في عدة بلدات بمنطقة سفح جبل الشيخ في ريف القنيطرة بالجنوب السوري.

حق مشروع

ورصدت حلقة (2025/8/26) من برنامج "شبكات" بعض تعليقات السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي على التوغل الإسرائيلي الأخير في بيت جن، وإطلاق النار على المدنيين.

وغرّد المواطن علي يقول "كل يوم يتوغلون بالقنيطرة ودرعا.. أمامك عدو كلما أخذ طلب المزيد، الخنوع له لن يجلب الاستقرار للبلد".

واعتبرت مريم أن "الدفاع عن النفس حق مشروع.. الإدانة تأتي من طرف محايد. لا يصح أن (شخصا) يعطيني رفسة وأنا أقول له: أدينك بأشد العبارات".

وبرأي جبريل، فإن "الجميع سيمتلك تكنولوجيا عسكرية ومسيّرات.. لذلك إسرائيل تحاول التوسع لحماية نفسها. (ما يحدث) هو الشعور بالخوف من المستقبل لا أكثر".

أما دينا، فعلقت قائلة "اعتداءاتهم الأخيرة دليل على أن نتائج اجتماع باريس الأخير لم تكن مرضية لهم، وهذه مجرد محاولة للضغط والعربدة كعادتهم".

يُذكر أن التوغل الإسرائيلي الأخير تزامن مع ما نقله موقع أكسيوس عن الموفد الأميركي توم برّاك أن "إسرائيل وسوريا تتفاوضان بنية صادقة على اتفاق أمني محتمل".

لكن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال إن "الجيش سيبقى على قمة جبل الشيخ لتعزيز الأمن في المنطقة".