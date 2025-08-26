المنصات تندد باستمرار صمت العالم بعد إعلان المجاعة رسميا في غزة

لم يتحرك العالم لإنقاذ سكان قطاع غزة رغم مرور 4 أيام على إعلان الأمم المتحدة المجاعة رسميا في مدينة غزة وتوقع انتقالها لمختلف مناطق القطاع، فشهداء التجويع لا يزالون يسقطون يوميا وخاصة في صفوف الأطفال.

ويبدو أن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قد أدرك أن معاناة الغزيين ستستمر، إذ قال في وقت سابق إن "إعلان المجاعة رسميا في غزة لم يغير شيئا من واقع معاناة المدنيين ولا نستطيع إدخال المساعدات التي نحتاج إدخالها، والوضع يزداد سوءا".

من جهتها، صرحت جوليات توما، وهي مديرة الاتصال في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لصحيفة بوليتيكو الأميركية، بأن تجويع الناس في قطاع غزة قرار سياسي اتخذه مسؤولون في حكومة إسرائيل.

وعبّر مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم وتنديدهم باستمرار الصمت الدولي في ظل إعلان المجاعة رسميا في غزة، وهو ما ظهر في التعليقات التي رصدتها حلقة (2025/8/26) من برنامج "شبكات".

وتقول ماجدة "الصامتون شركاء في الإبادة الجماعية التي تتخذ كل الأشكال من قتل وتشريد وتجويع.. ما لم يوفقوا المجاعة حالا ويقفوا مع غزة".

من جهته كتب عبد الملك يقول "غزة اليوم تصرخ بأعلى صوتها تستغيث وتنادي العالم لكن لا أحد يجيب.. حرب إبادة جماعية تتواصل بلا توقف يقابلها تجويع ممنهج وحصار خانق يفتك بما تبقى من حياة".

وحسب ما جاء في تغريدة إبراهيم "فقد أثبتت غزة للعالم أنه لا يوجد شيء اسمه حقوق الإنسان، وأن الإنسانية منهم براء، وأن المنظمات تدعي ذلك مقابل أغراض ومطامع دولية".

وعبّرت حفيدة عن رأيها بالقول "يقيني الآن أن كل قصف وتجويع يولّد حقدا سينفجر فجأة في وجه الطغاة، الله أعلم كيف سينتهي!".

يذكر أن برنامج الأغذية العالمي قال إن أكثر من نصف مليون شخص في غزة عالقون في المجاعة، وإن وقف إطلاق النار الفوري هو السبيل الأكثر أمانًا لضمان استجابة إنسانية يمكنها إنقاذ الأرواح.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وفاة 3 فلسطينيين نتيجة التجويع الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجالي لشهداء المجاعة إلى 303، بينهم 117 طفلا.