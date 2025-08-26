أول إصابة بشرية بأميركا ومغردون: انتهينا من كورونا فجاءتنا دودة تأكل اللحوم

أحدث مواطن أميركي قدم من إحدى بلدان أميركا اللاتينية حالة من الهلع في بلاده، بعد أن أصيب بالدودة الحلزونية، المرض الذي يأتي بسبب نوع من الذباب كان قد انتشر في الولايات المتحدة في ستينيات القرن الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة الأميركية عن تسجيل أول إصابة بشرية بالدودة الحلزونية، آكلة لحوم البشر.

وعانت المكسيك وأميركا بشدة من هذه الذبابة، واضطر المزارعون إلى معالجة ملايين رؤوس الماشية سنويا بسبب إصابتها بهذه الدودة، وتعاونت الدولتان لمكافحة هذه الذبابة باستخدام تقنية الذباب العقيم، وربت أميركا في مختبراتها مليارات من ذكور هذا الذباب، وقطعت نسله بالإشعاع، ثم أطلقتها من الطائرات.

وتتزاوج الأنثى مرة واحدة فقط، فإذا تزاوجت مع ذكر عقيم يمنع إنتاج أي نسل جديد، مما يؤدي تدريجيا إلى القضاء على أعداد هذه الذبابة في المنطقة.

وينشأ المرض بسبب ذبابة أنثى اسمها ذبابة الدودة الحلزونية، حيث تشم رائحة دم من جرح أو خدش مكشوف لدى الإنسان أو الحيوان، فتذهب إليه وتبيض به من 200 إلى 300 بيضة وخلال ساعات، تفقس البيوض لتتحول إلى يرقات.

وتبدأ اليرقات فورا باختراق النسيج الحي والتغذي عليه، أي تبدأ بالحفر في أنسجة الجسم، مما يترك فتحات عديدة في الأنسجة. وإذا لم يُعالج المصاب بسرعة، قد تؤدي إلى وفاة الإنسان أو الحيوان خلال أسبوعين.

تفاعلات

وتفاعلت تعليقات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر أول إصابة بشرية في أميركا بالدودة الحلزونية، رصدت بعضها حلقة (2025/8/26) من برنامج "شبكات".

وعلقت مايا تقول "يا جماعة تخيلوا دودة تأكل لحم الإنسان وهو حي ؟؟؟.. إذا تفشت معناه كارثة صحية لا تنتهي بعلاج ولا لقاح".

وطمأن محمد الخائفين قائلا "لماذا تخافون؟ لا تترك الجرح مكشوفا وطهره وما عليك خوف.. سهل أن يتفادى الواحد الحشرة طبعا بعد ستر رب العالمين".

وقال سمير "نحن لا تنقصنا أوبئة.. كورونا انتهت وتأتينا دودة تأكل اللحم.. إذا لم يوقفوها بسرعة ممكن نشوفها في كل مكان.. الله يستر".

وغرّد مارك بالقول "لعقود من الزمن كنّا قد هزمنا الدودة الحلزونيّة، واستأصلناها من أميركا. والآن علينا أن نعيد خوض المعركة فيما تغرق دولتنا بمشاكل لا تنتهي".

ويذكر أنها أول إصابة بشرية في أميركا بالدودة الحلزونية ، لكن في أبريل/نيسان الماضي سجلت المكسيك 8 إصابات، فأغلقت الولايات المتحدة مؤقتا منافذ استيراد الماشية الحية من المكسيك.

وخصصت وزارة الزراعة أكثر من 100 مليون دولار لإنشاء مصانع لإنتاج الذباب العقيم واستخدام تقنيات مثل المصائد وتدريب كلاب الكشف، وتشغيل "دوريات خيالة". فانتشار هذا المرض يعني كارثة في قطاع اللحوم والألبان.