تباين على مواقع التواصل بعد الكشف عن قاعدة كورية شمالية نووية سرية

أثار الكشف عن امتلاك كوريا الشمالية قاعدة سرية تضم صواريخ نووية عابرة للقارات تفاعلا على مواقع التواصل حيث اعتبر ناشطون الأمر مدعاة للقلق، فيما قال آخرون إن بيونغ يانغ لا تفعل شيئا بسلاحها.

وبحسب ما ورد في حلقة 2025/8/21 من برنامج "شبكات"، فإن كوريا الشمالية تمتلك ما بين 15 إلى 20 قاعدة صاروخية سرية منتشرة في أنحاء البلاد، تشكل حزاما إستراتيجيا لتخزين الصواريخ وصيانتها وتشغيلها.

ومؤخرا، كشف تقرير لمركز دراسات في واشنطن، عن قاعدة كورية شمالية جديدة غير معلنة هي "سينبونغ-دونغ"، والتي قال إنها تقع في شمال شرق العاصمة بيونغ يانغ، وعلى بعد نحو 27 كيلومترا عن حدود الصين، و340 كيلومترا شمال غرب كوريا الجنوبية.

وتقع القاعدة داخل واد جبلي ضيق ومعزول، وتغطي مساحة تقارب 22 كيلومترا مربعا، وتضم أنفاقا لدخولها ومنشآت صواريخ محصنة، وتظهر الخرائط بعض هذه المداخل ونقاط التفتيش التابعة لها.

ووفق الدراسة، تحتوي قاعدة سينبونغ-دونغ على 6 إلى 9 صواريخ باليستية نووية عابرة للقارات، مزودة بمنصات إطلاق متحركة تتيح نقلها وتشغيلها من مواقع أخرى داخل البلاد.

كما تؤمّن القاعدة تخزين الرؤوس النووية المحتملة، إلى جانب الصواريخ والوقود والمعدات اللوجستية الضرورية لتشغيلها. وبحسب الدراسة فإن هذه الصواريخ "تشكل تهديدا محتملا لشرق آسيا وأميركا"، كما أن هناك إمكانية لنقل الصواريخ والمنصات بين مواقع متعددة تصعّب من استهداف الترسانة النووية.

ولم تعلن بيونغ يانغ عن هذه المعلومات التي كُشف عنها عبر صور أقمار صناعية وتقارير استخباراتية، وهو ما أثار تفاعلا على مواقع التواصل بين مادح ومنتقد وخائف من المستقبل.

تعليقات متباينة

فقد كتب سمير "وجود هذه القواعد السرية يوضح حجم التخطيط العسكري لكوريا الشمالية، ويعزز قدرتها على الردع النووي"، مضيفا "يبدو أن بيونغ يانغ تستثمر في حماية نفسها بعيدا عن المراقبة الدولية، وبصراحة هذا حقها".

في المقابل، كتب ريان "من يوم أنا صغير يهدد (في إشارة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون)، والآن أنا عمري 30 سنة أعطوني مرة كيم جونغ أون ضرب صاروخ على أميركا ولا كوريا الجنوبية؟ خلوه يحوش أسلحة ويخزنها على الرفوف".

أما عبد الإله، فقال "ما موقف الصين التي أمام حدودها قواعد غير معلنة ولا تعرف ما بداخلها؟ ما موقف كوريا الجنوبية؟ أليس الأمر مقلقا؟".

كما كتب هشام "بيقولك في صواريخ نووية وأسلحة إنما ايه، أورجانيك، استرها علينا يا رب مش عايزين حرب عالمية ثالثة متستظرفوش يا جماعة الموضوع خطير".

وأخيرا، قالت ريهام، إن كيم جونغ أون "بيشتغل على أسلحة نووية وقواعد سرية وأميركا وكوريا الجنوبية عم يعملو مناورات؟ يعني شو بده يصير إذا الامور خرجت عن السيطرة؟".

وكانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، قد بدأتا قبل أيام مناورات عسكرية مشتركة سنوية أغضبت زعيم كوريا الشمالية، الذي وصفها بأنها "استفزازية وخطيرة".

وأكد كيم جونغ أون، أن بلاده بحاجة إلى توسيع سريع لترسانتها النووية، مشيرا إلى أن البيئة الأمنية حول كوريا الشمالية تتدهور يوما بعد يوم، مما يستلزم تغييرا جذريا في النظرية والممارسة العسكرية.