وجبة النودلز تثير غضب المصريين.. ما القصة؟

أثارت النودلز سريعة الطهي غضبا في مصر بعد وفاة طفل عمره 13عاما، شعر بعد تناولها بآلام في المعدة وتعرق شديد وفقدان القوة، وتوفي بعد ساعتين بالمستشفى.

ووفق منشور لوالد الطفل فإن النيابة العامة أجرت تحقيقات وأشارت إلى أن المنتج مطابق للمواصفات، ورجحوا أن الوفاة نتجت عن تناول كمية كبيرة من النودلز غير المطهية، وتم حجز صاحب المحل مؤقتا وأُجري تشريح لجثمان الطفل لتحديد سبب الوفاة.

وكشفت دراسات علمية أنَ الإفراط في تناول النودلز سريعة التحضير، قد يسبب أضرارا مثل زيادة خطر أمراض القلب وارتفاع الضغط ومتلازمة التمثيل الغذائي، حيث يعتبر هذا النوع من النودلز فقيرا بالقيمة الغذائية مقارنة بنوع النودلز العادي.

كما أن النودلز سريعة التحضير قليل البروتين والألياف والفيتامينات والمعادن، وتحتوي على نسبة عالية جدًا من الصوديوم ومواد حافظة وصناعية.

وانتشرت شهرة النودلز سريعة التحضير عالميا مؤخرا عبر ترندات مبتكرة على مواقع التواصل، وسط سوق متنام يُقدّر بـ61 مليار دولار في 2024، حتى أن البعض يتناولونها نيئة دون طهيها، لكونها مطهية جزئيًا ومجففة ومعبأة مسبقا في أكياسها.

وتفاعلت تغريدات كثيرة مع قصة الطفل ومع تحذيرات عدم الإفراط في تناول هذه النودلز، وهو ما رصدته حلقة (2025/8/20) من برنامج "شبكات".

وغرّدت نداء تقول "الأمر خطير جدا جدا، لازم الأجهزة المعنية تستيقظ.. لازم دراسة علمية محترفة تدرس مخاطرها في كل الدول العربية.. لأنها محبوبة جدا في كل مكان".

واعتبرت مريم أن "هذه الحاجات تسبب الإدمان.. ربنا يرحم الطفل ويصبر أهله، لكن يمكن ليس النودلز نفسها يمكن عنده حساسية أو أصيب بتسمم بسبب حاجة أو مادة فيها".

وجاء في حساب حربي "لا أعتقد أنه -أي النودلز سريعة التحضير- سام أو ضار لدرجة الموت.. لكن والد الطفل يقول إنه متعود يأكلها باستمرار.. يمكن الإفراط فيها سبب هذه الحالة.. ربنا يرحمه".

ومن جهتها، علقت رنا بالقول "الأطفال يحبوها ومستحيل تقدر تمنعها عنهم.. الآباء والأمهات ما ذا بوسعهم العمل في هذه الحالة؟ ولو منعتها في البيت ممكن يأكلوها في المدرسة أو الشارع".