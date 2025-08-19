ما قصة قميص لافروف الذي حقق مبيعات قياسية وتفاعلا على المنصات؟

أثار قميص ارتداه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال حضوره قمة ألاسكا بين الرئيسين الأميركي والروسي، الانتباه والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبدو أن الأزياء قد دخلت على خط السياسة، لتصبح إطلالات المسؤولين محطات مثيرة للاهتمام، ترافق لغة الخطابات والاتفاقيات في الاجتماعات الرسمية بين القادة، وأصبح لها اسم "ديبلوماسية الموضة".

فأزياء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غير الرسمية لفتت الانتباه في أكثر من مناسبة، وأثارت جدلا كبيرا في أحد لقاءاته مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لكنه ارتدى أمس الاثنين في واشنطن بدلة نالت إعجاب ترامب وجذبت اهتمام وسائل الإعلام، واعتبرها البعض رسالة سياسية لقبول التغيير.

أما لافروف، فقد لفت الانتباه في مدنية أنكوراج بولاية ألاسكا، بسبب قميص أبيض كان يرتديه مكتوب عليه"CCCP"، أي الاتحاد السوفياتي باللغة الروسية.

ويحمل القميص علامة تجارية روسية تُدعى "سيلسوفيت"، تقول إنها مختصة في إنتاج أزياء تحمل رموز التراث السوفياتي.

وبعد أن ارتدى لافروف ذلك القميص يوم الجمعة، نفدت جميع القمصان من الموقع صباح السبت، ومن يريد شراء ذلك القميص -الذي يبلغ سعره نحو 100 دولار- يجب أن ينتظر شهرين على قائمة الانتظار.

وكما حقق قميص سيرغي لافروف مبيعات قياسية، فقد أثار تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما رصدته حلقة (2025/8/19) من برنامج "شبكات".

وتعلق لمياء بالقول "هناك حنين لا يمكن إنكاره لدى روسيا لاسترجاع ماضيها، ولك أن تتساءل: هل سيرتدي لافروف قميصا كهذا بالصدفة في مناسبة مثل هذه؟ بالتأكيد لا".

وجاء في حساب رونان " لماذا كل هذا الجدل؟ ارتداء القميص عند وصوله أمر عادي، لم يجلس به أمام ترامب. القميص أنيق وربما يحمل رسالة للتمسك بالجذور. لا تبالغوا".

ومن جهته، تساءل عبد الإله يقول "هل لم يفكر لافروف أنه خلال مفاوضات بشأن أراضي أوكرانيا، أن هذا القميص سيفهمه الجميع على أنه رغبة توسعية استعمارية من روسيا؟ أم أنه تصريح علني صريح عيني عينك؟".

ورأت كارول أن "ارتداء لافروف لهذا القميص هو نوع من الحرب النفسية، لإرباك الأميركيين والأوكرانيين في الوقت نفسه.. روسيا لا تفوت أي فرصة، حتى في وجبة على الطائرة".

والوجبة التي تقصدها كارول كانت خلال طائرة الرحلة الرسمية إلى قمة ألاسكا، وفق وسائل إعلام، فقد قُدم للصحفيين الروس طبق دجاج كييف، وهي وجبة شهيرة في المطبخ الأوكراني، ما اعتبره البعض سخرية واستفزازا لأوكرانيا.