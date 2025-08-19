إشادة بعمليات القسام على المنصات ومغردون يصفون خطة احتلال غزة بالغبية

أشاد مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي بأداء المقاومة الفلسطينية في غزة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، مبرزين تفاعلهم مع مقطع فيديو يوثق أحدث العمليات وظهور عناصر قوات النخبة التابعة لكتائب القسام.

وبالتزامن مع استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في عملياته العسكرية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة لليوم الثامن على التوالي، صعّدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملياتها وكمائنها المركبة ضد آليات وجنود جيش الاحتلال في نفس الحي، وسط ظهور لافت لعناصر من قوات النخبة.

وبثت القسام مقطع فيديو يوثق أحدث عملياتها القتالية ضد القوات الإسرائيلية، لصد توغل جيش الاحتلال في المنطقة، ضمن سلسلة عمليات "حجارة داوود"، وأظهرت أبرز اللقطات انتشارا على مواقع التواصل، أحد مقاتلي القسام وهو يتسلل أمام ناظري جنديين إسرائيليين، ومدرعة عسكرية، ثم يفجرها دون أن يكتشفه أحد.

وأعلنت كتائب القسام نجاح مقاتليها في إيقاع قوة إسرائيلية داخل حقل ألغام في محيط ملعب المناصرة جنوب حي الزيتون.

ووجّه قائد في وحدة النخبة بكتائب القسام رسالة إلى رفاقه الذين يواجهون جيش الاحتلال في قطاع غزة.

تعليقات

ووردت تعليقات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عمليات القسام الأخيرة، وتهديدات إسرائيل باحتلال غزة بالكامل، رصدت بعضها حلقة (2025/8/19) من برنامج "شبكات".

حيث غرّد تامر يقول "يقترب المقاومون من الآليات العسكرية الإسرائيلية والمنازل التي يتحصن فيها الجنود أمام أنظار قناصة الجيش المكلفين بمراقبة المكان وحمايته في حي الزيتون، ويهاجمونهم؛ شجاعة وبسالة لم تعرفها البشرية من قبل".

واعتبر سعيد أن "احتلال غزة خطة غبية سيدفع ثمنها الاحتلال، لأنه لم يبق في غزة إلا الركام".

أما السهاد فقال "إسرائيل تتعامل مع مدينة غزة وكأنها مجرد مساحة على الخريطة تريد مسحها، متجاهلة أنها قلب نابض يضم مئات آلاف البشر. السكوت الدولي جريمة بحد ذاته، وكأن دماء الغزيين أقل قيمة من غيرهم".

كما رأى طارق في تغريدته أن "احتلال مدينة غزة بالكامل سيقود إلى كارثة إنسانية وارتفاع خطير في أعداد الضحايا".

إعلان

ومن جهته، قال محمد "يواصل الاحتلال نسف وتدمير المنازل بشكل متسارع، ليشكل منطقة حزام أمني مدمر وخال من السكان في شرق وجنوب مدينة غزة. احتلال غزة بدأ بطريقة مختلفة، بخديعة كبيرة.. وبصمت".

يُذكر أن احتدام القتال في حي الزيتون يأتي في وقت أعلن فيه رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أن الجيش سيبدأ قريبا عملية السيطرة على مدينة غزة.

فيما نقل موقع "والا " عن مسؤول عسكري قوله إن 80 ألف جندي سيشاركون في خطة احتلال مدينة غزة، مؤكدا أنها ستشكل خطرا كبيرا عليهم.