مغردون يمنيون: القصف الإسرائيلي لن يوقف دعمنا غزة

قال مغردون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن القصف الإسرائيلي على بلادهم لن يثنيهم عن الاستمرار في دعم قطاع غزة.

وجدد جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، هجومه على مناطق تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، واستهدف محطة كهرباء حزيز المركزية جنوب العاصمة صنعاء.

وبينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الهجوم نفذته البحرية الإسرائيلية بواسطة زوارق صاروخية، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان عن قصف أهداف عدة في محيط صنعاء، وقال إنه استهدف بنى تحتية للطاقة، كان الحوثيون يستخدمونها، وإن القصف جاء على خلفية الهجمات المتكررة لجماعة أنصار الله على إسرائيل.

ومن جهتها، أوردت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله، أن القصف الإسرائيلي استهدف مولدات الكهرباء بالمحطة وأدى إلى اندلاع حريق هائل في محطة التوليد الرئيسية، ما تسبب بإخراجها عن الخدمة، وقالت إن الفرق الفنية أخمدت النيران الناجمة عن القصف.

وقال عضو المجلس السياسي لأنصار الله، حزام الأسد، إن من وصفه بـ"العدو المجرم والمفلس" لا يستهدف إلا المرافق الخدمية والأعيان المدنية.

وعلق يمنيون في مواقع التواصل الاجتماعي على القصف الإسرائيلي على إخراج المحطة الكهربائية عن الخدمة، وهو ما رصدته حلقة (2025/8/17) من برنامج "شبكات".

ويقول رشيد "أفلس هذا العدو ولم يجد له هدفا إلا المرافق المدنية.. نهاية هذا الكيان الصهيوني قريبة".

وغرّد محمد "إسرائيل تقصف محطة حزيز في صنعاء.. تحاول أن تركّع شعبا، لا يعرف الركوع، لكنها ستفشل، لأننا نقولها بدمنا: نحن مع غزة، مهما كانت التضحيات ولن نتراجع، لن نساوم، لن ننسحب".

أما مان فيقول "هذه مقاولات الحوثي مع إسرائيل.. هو يضرب في حوش مطار وهم يردون في الموانئ والمحطات الحيوية".

ومن جهته، قال عبد الله "إسرائيل تضرب منشآت الشعب اليمني بمبرر حوثي، وهل إسرائيل ضربت بيتا حوثيا أم تضرب بصعدة، طبعا لا".

وتقول وسائل إعلام إسرائيلية، إن جماعة أنصار الله أطلقت على الأقل 7 صواريخ باليستية، و7 مسيّرات على إسرائيل، منذ آخر قصف إسرائيلي على اليمن أواخر يوليو/تموز الماضي.