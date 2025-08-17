حادث وادي الحراش يغضب الجزائريين وتفاعل مع مشاهد انتشال الجثث

أثار الحادث المأساوي الذي شهدته العاصمة الجزائرية بنهاية الأسبوع حالة من الصدمة والحزن في أوساط الجزائريين، بينما حمّل مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي السلطات والسائقين المسؤولية.

وتحولت رحلة يومية لحافلة ركاب إلى كارثة، بعد أن سقطت من أعلى جسر بوادي الحراش شرق العاصمة، واستقرت في مجرى النهر، لتسفر عن مقتل 18 شخصا وإصابة 24 آخرين، بينهم حالتان في وضع حرج، وفق ما أعلنته إدارة الدفاع المدني.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمواطنين هرعوا وقفزوا في مياه الوادي الملوثة، مخاطرين بحياتهم لإنقاذ الركاب العالقين داخل الحافلة، قبل وصول فرق الحماية المدنية والغطاسين والقوارب المطاطية. وحمّل وزير النقل الجزائري، السعيد سعيود، السائقين جزءا من المسؤولية، مشيرا إلى أن "90% من حوادث المرور سببها تهور السائقين".

وتفاعلت تعليقات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي مع مشاهد انتشال الجثث من النهر، وقد رصدت بعضها حلقة (2025/8/17) من برنامج "شبكات".

وقالت نور الهدى "الكل مذنب في حادث حافلة وادي الحراش، بداية من مالك الحافلة الجشع، مرورا بشرطة المرور التي سمحت بوجود هذا العدد الهائل في حافلة متهالكة، مرورا بسلطاتنا التي منعت استيراد هذا النوع من المركبات بدون وجود بديل أو حل لهذه المشكلة وندرة قطع غيارها".

وعلق محمد قائلا إن حادث وادي الحراش مأساوي بكل المقاييس، ويمس القلوب في الجزائر. الحوادث المؤسفة تحدث في كل دول العالم. لا داعي للمزايدات، الرحمة لأرواح الضحايا والشفاء العاجل للمصابين".

أما ناصيف إبراهيم فعدد في تعليقه أسباب الحادث فقال إن "أكبر مسبب لحوادث المرور هو اهتراء الطرقات، ثم تهور بعض السائقين، ثم عدم إخضاع المركبات للمراقبة والصيانة الدورية".

وجاء في تعليق رياض "أقترح إدراج اختبار نفسي وعقلي أثناء اختبار رخصة السياقة للتأكد من القدرات النفسية والعقلية للسائقين".

في حين حمل أبو إسحاق المسؤولة لـ"المسؤول الذي منع استيراد قطاع غيار السيارات والحافلات والشاحنات حتى أصبحنا بلد الخردة وقطع غيار غير أصلية تباع بأسعار أغلى من الأصلية.. أليس هو سبب رئيسي في أكثر حوادث المرور؟".

حداد ومنحة مالية

ويذكر أن وزير النقل الجزائري أعلن عن خطة حكومية لتجديد 84 ألف حافلة مُهترئة تُشكّل عمود النقل العمومي بالجزائر، وتعهد بتجديدها على دفعات.

وأعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الحداد الوطني ليوم واحد، وتخصيص منحة مالية قدرها نحو 8 آلاف دولار لعائلات ضحايا حادث سقوط الحافلة في وادي الحراش.

وتقول تقارير رسمية إن وادي الحراش -ويبلغ طوله 67 كيلومترا- تلوث بشكل كبير نتيجة إلقاء النفايات المنزلية والصناعية من دون ضوابط، مما أثر على البيئة وصحة السكان المحيطين.