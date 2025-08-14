التنصت على اهتزازات صوتك بات واقعا؟ دراسة تجيب ومغردون يعلقون

تفاعلت المنصات العربية مع دراسة كشفت شكلا جديدا للتجسس عبر مستشعر موجات مليمترية، وسط تباين في الآراء بشأن خطورة التجسس الذي وصل إلى موجات واهتزازات صوت الإنسان.

وفي التفاصيل، استخدم باحثون رادارا دقيقا جدا يعمل بموجات مليمترية، لالتقاط اهتزازات صغيرة جدا تصدرها سماعة الهاتف وتحويلها إلى إشارات صوتية يمكن معالجتها وفهمها.

وأجرى هذه الدراسة باحثون من جامعة ولاية بنسلفانيا، وفريق متخصص في أمن الشبكات والذكاء الاصطناعي، إذ طوروا نظاما للتنصت على مكالمات الهاتف عبر اهتزازات السماعة باستخدام رادار الموجات المليمترية، تُحول الاهتزازات إلى إشارات صوتية ثم إلى نصوص مكتوبة.

لكن هذه الاهتزازات التي يلتقطها الرادار مشوشة وضعيفة، لذلك استخدم الفريق نظام ذكاء اصطناعي قادرا على قراءة هذه الإشارات مع دقة تصل إلى حوالي 60% من الكلمات، وهي قفزة كبيرة مقارنة بالدراسات السابقة.

وقال الباحثون إنه يمكن للمخترقين التقاط كلمات رئيسية وفهم أجزاء من محادثتك، وأكدوا في الوقت نفسه أن الهدف من الدراسة هو التوعية بالمخاطر المستقبلية، وتحفيز الناس على الانتباه أكثر للخصوصية.

تباين الآراء

ورصد برنامج "شبكات" -في حلقته بتاريخ (2025/8/14)- تعليقات كثيرة على مواقع التواصل تفاعلت مع نتائج الدراسة ومدى خطورتها.

ومن بين تلك التعليقات، وجه فؤاد رسالة إلى من يرى أن مكالماته غير مهمة قائلا "تخيل هذا الابتكار ماذا يمكن أن يفعله في العالم في مجال التجسس؟ لا تكن نظرتك ضيقة".

وسار محمد سعيد في الاتجاه ذاته، ووصف الدراسة بأنها "تقدم يفيد الهاكرز (القراصنة) الذين يريدون أخذ معلوماتك وبياناتك من غير ما يقربوا عليك أصلا"، مؤكدا أن الموضوع "مخيف".

لكن ريما تساءلت عن الدراسة ونتائجها والتقدم الفعلي الذي تم التوصل إليه فعلا، إذ قالت "يعني هم فعلا اخترعوا جهاز يسمع اهتزازات التلفون؟ ولا بس دراسة وتجارب؟ ولا هيبيعو الجهاز ده؟".

في المقابل، قلل إسلام من خطورة الأمر بل وصل إلى حد الاستخفاف والاستهزاء به قائلا "معلش هو مين هيتجسس عليك ويضيع وقته؟ محدش مهتم يعرف بتقول إيه مع صحابك على القهوة؟.