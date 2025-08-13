موجة حر شديد تشعل النيران بغابات المغرب وتفاعل على المنصات

يشهد المغرب موجة حر غير مسبوقة، تسببت في اندلاع حرائق في غابات شمال البلاد، تحديدا بمنطقة الدردارة نواحي إقليم شفشاون، وبمنطقة بن قريش بإقليم تطوان. في حين اجتاحت فيديوهات الحرائق مواقع التواصل.

وعلى إثر اندلاع الحرائق، دخلت السلطات المحلية وفرق الوقاية المدنية في حالة استنفار غير مسبوقة، وشاركت فرق الإطفاء والوكالة الوطنية للمياه والغابات في جهود إخماد الحرائق.

كما تدخلت 3 طائرات من نوع كنادير، المتخصصة في إخماد حرائق الغابات، وألقت كميات كبيرة من المياه لمساعدة الفرق على السيطرة على النيران بسرعة حتى في المناطق الصعبة.

وأكدت عناصر الوقاية المدنية المغربية أنه تمت السيطرة بشكل تدريجي على الحرائق.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلت تعليقات كثيرة مع مشاهد الحرائق التي شببها البعض بـ"قنبلة من اللهب". ورصدت حلقة (2025/8/13) من برنامج " شبكات" بعض التعليقات.

وكتبت منال تقول "الحمد لله على لطف الله.. الرياح لا تساعد فرق الوقاية المدنية لأنها تحمل شرارات اللهب وتؤدي لاندلاع حرائق في مناطق متجاورة.. نتمنى أخذ الحيطة والحذر".

وعلقت دينا تقول "يا لطيف.. الله يكون مع الدراوش الذين رزقهم بالأرض يزرعونها ويأكلون منها.. العالم كله يشهد اشتعال النيران.. يا ربي تستر من هذه الحرارة".

ومن جهته، علق محمد لوكيلي على الموضوع بالقول "معدات لوجيستية متقدمة يتوفر عليها المغرب، خاصة طائرات كنادير لإخماد الحرائق التي بالمناسبة لا يملكها أي بلد أفريقي غير المغرب.. وساعد بها أيضا البرتغال".

أما هشام فغرّد قائلا "كان من المتوقع أن يشهد المغرب هذا الطقس الحار ومتوقع أيضا حدوث حرائق، لماذا لم يتم اتخاذ إجراءات احترازية مسبقا؟؟ وتدريبات وتوفير فرق، أين أقنعة التنفس للناس؟؟ الدخان خطير جدا".

ويذكر أن الحرائق أدت إلى أضرار جسيمة في أشجار الزيتون ومساحات واسعة من الغابات وتسبب في نفوق مواشي، وانتقلت الحرائق إلى غابات مجاورة وحقول زراعية.

بينما فتحت السلطات المغربية تحقيقا عاجلا لمعرفة أسباب اندلاع هذه الحرائق المتزامنة.

ويشهد المغرب موجة حر غير مسبوقة، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة لتصل إلى 47 درجة مئوية، مصحوبة برياح شرقية حذرت منها الأرصاد الجوية في نشرة إنذارية.

ورياح" الشركي" كما يسميها المغاربة، هي رياح جافة وحارّة تهب من الشرق أو الجنوب الشرقي، تزيد من حرارة الجو وتجعل الطقس أكثر جفافا ومليئا بالغبار، ما يرفع خطر اندلاع حرائق الغابات بشكل كبير.