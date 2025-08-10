جدل وغضب بمنصات سوريا بعد دخول شخص بسيارته ساحة المسجد الأموي

أثار مقطع فيديو لشخص دخل بسيارته ساحة المسجد الأموي في قلب العاصمة السورية دمشق صدمة وغضبا في أوساط السوريين الذين طالب بعضهم بمعاقبة الرجل والمسؤولين عن المسجد.

وتحظر السلطات السورية دخول ساحة المسجد الأموي بالسيارات أو الدراجات الهوائية والنارية، وتُخصص للزوار مساحات واسعة حول المسجد لركن سياراتهم ودراجاتهم.

وبعد انتشار مقطع الفيديو وما أثاره من جدل، أصدرت وزارة الأوقاف السورية بيان اعتذار، قالت فيه "جاء هذا الشخص لتسلّم مصاحف. ولعدم وجود عمال متاحين، سمح له موظفون بإدخال سيارته إلى الباحة لتحميل المصاحف بنفسه، من دون موافقة إدارة المسجد".

إهانة وخطأ

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تصدر مقطع الفيديو نقاشات المغردين، وهو ما أظهرته تعليقات رصدتها حلقة (2025/8/10) من برنامج "شبكات".

وتساءل عبد الملك عبود: "أين عناصر الأمن من دخول شخص بسيارته إلى ساحة الجامع الأموي بأسلوب يحمل إهانة للأماكن الدينية وللمكانة التاريخية للمسجد؟".

وقالت ربا الكن "أول مرة بحياتي أشوف وزارتنا تعتذر رغم إنه ليس خطأهم وإنما خطأ موظف والشخص المستفز الذي قام بالتصوير".

وكتب صخر إدريس في تعليقه "أراها خيانة للثقة، وبرأيي يجب التحقيق مع المسؤول عن الجامع الأموي، ومحاسبة كل من له صلة بهذا السلوك غير المنضبط".

أما أحمد الشما، فاعتبر أن "دخول السيارة من الناحية الأمنية خطأ كبير.. ممكن تكون مفخخة!! في ظل هذه الظروف الحساسة.. وبصريح العبارة أغلب الأماكن الحيوية تشعر أنها وكالة بدون بواب للأسف".

ودعا سام جوبا إلى عدم التهويل، قائلا "واحد غلط ويتحاسب المسؤول.. ما في داعي نعمل منها دعاية إعلامية".

ويذكر أن صاحب السيارة أكد لصحف محلية أن الفيديو "مجتزأ من سياقه"، وأنه كان يؤدي مهمة تطوعية -بعلم الإدارة- لنقل مصاحف من الجامع الأموي إلى مساجد في ريف دمشق.

أما وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري فأعرب عن أسفه، وقال إنه وجه بمتابعة القضية ومحاسبة المسؤولين، واتخاذ ما يلزم للحفاظ على حرمة المسجد، ومنع تكرار هذه الواقعة.