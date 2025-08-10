إيقاف البث الدعائي عبر مكبرات الصوت بين الكوريتين ومغردون: هل ستتصالحان؟

ضمن جهود تهدئة التوتر وتحسين العلاقات بين البلدين، قررت كوريا الجنوبية إزالة مكبرات الصوت على طول الحدود مع جارتها الشمالية، وسط معلومات بأن بيونغ يانغ ستتخذ القرار نفسه.

ووضعت على الحدود بين كوريا الشمالية والجنوبية مكبرات صوت من الطرفين، تعمل ليلا ونهارا، وتبث أغاني وأخبارا ورسائل دعائية، بهدف زيادة التوتر النفسي، والتأثير على معنويات الجنود والمدنيين.

وجاء قرار سول بإزالة هذه المكبرات بعد تقييم خلص إلى أن استمرار البث الصوتي يفاقم حالة العداء ويزيد من مخاطر التصعيد العسكري، خاصة في ظل محاولات الجانبين فتح قنوات حوار جديدة.

وبحسب هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، فقد قررت كوريا الشمالية كذلك الرد بالمثل وتفكيك بعض مكبرات الصوت الخاصة بها في مواقع معينة.

تعليقات

وعلق مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي على قرار كوريا الجنوبية إزالة مكبرات الصوت على حدود جارتها الشمالية. وقد رصدت حلقة (2025/8/10) من برنامج "شبكات" بعض التعليقات.

وكتب محمد يقول" أزالوها أو وضعوها.. ما فرقت، الدولتان على كل الشد الذي بينهما من عقود ما تصعّد الوضع لحرب حقيقية.. فالواضح أن الحرب صورية بينهما".

ومن جهته، قال سامي "على أساس أزالوا المكبرات سيتصالح معهم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون؟ الأنظمة القمعية لا تستجيب إلا للضغط الحقيقي، وليس لإزالة مكبرات الصوت فقط".

أما ندى فغرّدت قائلة "عزيزي يؤسفني إخبارك أنه لا يوجد أحد اليوم في الساحة ليقيم الدنيا ولا يقعدها.. حتى الكوريتيين أزالوا المكبرات.. خلاص سيعم السلام".

وتساءلت مريم في تعليقها "معقولة نشهد اتفاق صلح بين كوريا الشمالية والجنوبية؟ يعني أرى مؤشرا بسيطا ولكن على الأقل حققوا خطوة في هذا الاتجاه".

ويذكر أن قرار سول يأتي بعد شهرين من تولي الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ منصبه، وقد تعهّد باستئناف الحوار مع كوريا الشمالية وفتح قنوات اتصال لتحسين العلاقات.

أما كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، فأكدت أن "كوريا الشمالية ليست مهتمة بأي سياسة أو مقترح للمصالحة مع كوريا الجنوبية".