شركة نائمة.. ناشطون يسخرون من عدم معرفة "مايكروسوفت" باختراق برامجها

انتقد ناشطون على مواقع التواصل الاختراق الذي تعرضت له شركة مايكروسوفت، وسخروا من فشلها في معرفة حجم المعلومات التي سرقت بينما يفترض بهم حماية بيانات المستخدمين.

ووفقا لحلقة 2025/7/21 من برنامج "شبكات"، فإن مايكروسوفت تشبه مبنى يضم معلومات شديدة السرية لكنّ به بابا خلفيا لم يكن القائمون على هذا المبنى يعرفونه، حتى عندما تمكن اللصوص من استخدامه للدخول والتلاعب بالبيانات، وأكثر من مرة.

فلدى مايكروسوفت نظام "شيربوينت" الذي تستخدمه المؤسسات لمشاركة الملفات داخليا، وقد عثر القراصنة على ثغرة به فتسللوا منها وتلاعبوا بالبيانات حذفا وإضافة ونسخا ولصقا، من دون أن يشعر بهم أحد.

وقبل أن يغادروا، زرع المتسللون برمجيات خبيثة، كأنها قنابل موقوتة يمكن استخدامها للولوج إلى النظام كلما أرادوا، ودخلوا إلى النظام وخرجوا منه مرارا، من دون أن تعلم الشركات التي تم التلاعب ببياناتها بالأمر أو تقيّم أضراره.

المشكلة ليست في التسلل بل في الشركات التي استهدفت والتي بينها وكالات فدرالية أميركية وجامعات ومؤسسات تعليمية وشركات طاقة إلى جانب جهات حكومية أوروبية وآسيوية.

والأخطر، وفق ما نقلته حلقة شبكات عن شركات أمن سيبرانية، هو الترابط بين "شيربوينت" وبرامج أخرى مثل آوت لوك وتيمز، وهذا يعني أن الهاكرز يمكن أن ينتقلوا بين البرامج كما يحلو لهم.

وناشدت مايكروسوفت جميع المستخدمين تحميل التحديثات الأمنية فورا، بالتعاون مع وكالة الأمن السيبراني الأميركية وقيادة الدفاع السيبراني بوزارة الدفاع (البنتاغون). كما أكد مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) فتح تحقيق للكشف عن الجهة المسؤولة.

وبالطبع، كانت مواقع التواصل ساحة ساخنة للتفاعل مع هذا الحدث الذي ربما مسّ كثيرين من دون أن يعرفوا بذلك، حيث انتقد ناشطون الاعتماد على نظام "شيربوينت"، في حين سخر آخرون من عدم معرفة مايكروسوفت بما يجري لها.

نظام فاشل وشركة نائمة

فقد كتب معتز: "خليهم يهكروه، والله أحسن. ولا فيه أحد صاحي يستخدمه، نظام فاشل والله وكريه ما حد طايقه".

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كما كتبت سوس: "المصيبة مش بالاختراق بس، الكارثة إن الشركات ما عرفت تحدد وش (ما الذي) اللي انسرق منها.. كيف ممكن يكون بهذا الضعف؟ ما أدري".

أما لارا، فكتبت: "أول شي فكرت فيه لما سمعت هجوم يوم الصفر هو مسلسل نتفلكس حسبت العالم كله بيتهكر. طلع مصطلح معروف سبرانيا"، في حين كتب ستيفانو: "هذا سبب آخر إضافي يجعلني ما زلت أقول منذ سنوات إنه لا ينبغي استخدام شيربوينت داخليا بعد الآن".

وأخيرا، كتب محمد: "شركة الأمن السيبراني الهولندية اللي كشفت الثغرة مسحت أكثر من 8000 خادم شيربوينت عالميا، ووجدت عشرات منها قد تم اختراقها بالفعل، ومايكروسوفت نائمة".

بدورها، حذرت شركات الأمن السيبراني من هذا الاختراق الذي تم على أيام وربما أسابيع. وقالت إن موجة اختراقات جديدة قد تضرب المؤسسات التي لم تُحدّث خوادمها بعد.

وكانت التوصيات واضحة جدا بحيث شددت على تحديث الأنظمة ومراقبة الأنشطة، وغلق الأبواب الخلفية قبل أن يعود المتسللون مجددا.